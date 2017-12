Pont de rècord

Una ‘operació sortida’ molt complicada, amb retencions d’hores des del centre del país fins a la duana del riu Runer, va cloure ahir un pont de la Puríssima que ha satisfet àmpliament comerç, estacions i hotels

Actualitzada 11/12/2017 a les 06:48

Si el pont de la Puríssima esdevé un termòmetre de com serà la temporada d’hivern estem a les portes d’una campanya d’èxit. Les cues per abandonar el país per la frontera hispanoandorrana des del matí fins a la tarda, amb retencions des de la central de FEDA fins al punt fronterer en els moments més complicats, donaven per acabades les cinc jornades de pont a Espanya. Un pont festiu que s’ha saldat amb una afluència elevadíssima de visitants constatable a les carreteres, als carrers comercials, en hotels i allotjaments turístics i a les estacions d’esquí. S’ha donat una combinació d’elements guanyadora perquè al ritme creixent del nombre de turistes que s’ha estat registrant els darrers mesos empès per la recuperació econòmica s’hi ha sumat el fet que els camps de neu han pogut obrir les instal·lacions a pràcticament ple rendiment, atraient milers d’esquiadors àvids d’arrencar la temporada. Ja s’han començat a donar les primeres comparacions i Mobilitat, per exemple, adduïa que els aproximadament 130.000 vehicles que es calcula que hauran entrat al país des de dimecres feia uns quinze anys que no es veien. Xifres per a l’alegria, sens dubte, però que no haurien d’obrir la porta a una eufòria desmesurada perquè hi ha deures pendents. Els resultats del pont evidencien que la marca Andorra segueix sent atractiva per al públic de l’estat veí del sud, que l’ha triat com una de les principals destinacions per a aquest pont, tal com han recollit alguns portals especialitzats. Però amb la crisi ja s’han viscut els problemes que comporta dependre excessivament d’un sol mercat quan aquest viu una recessió com la que ha patit Espanya i, per tant, s’ha après la lliçó que la fórmula necessita nous complements i atreure d’altres públics. S’ha fet feina, però no suficient. En camí hi ha el casino com a complement d’oci i es va fer una diagnosi dels problemes del comerç, però encara no s’han vist iniciatives substancials. Tot apunta que serà una temporada d’hivern molt bona, però s’ha de seguir treballant en la construcció d’un producte més complet. Com també és una qüestió pendent el trànsit. S’hi fan accions, com dobles carrils en alguns punts, però les hores de cotxe que els turistes van fer de més ahir trigaran a oblidar-les. I això va en detriment de la imatge del país.