El repte turístic del Pas

Aquesta temporada d’hivern el Pas de la Casa comprovarà l’efecte de les mesures acordades per frenar l’incivisme i els aldarulls que acaben sent recurrents amb l’arribada de grans grups de turistes joves

Actualitzada 10/12/2017 a les 06:41

Els problemes d’incivisme nocturn que es van repetir a principi d’any al Pas de la Casa amb la concentració de grups de turistes joves van motivar l’impuls d’una taula de treball per mirar de redreçar l’oci del nucli encampadà en què són presents les administracions i representants de tots els agents implicats, com ara responsables dels pubs i discoteques o empresaris del sector hoteler. D’allà han sortit propostes diverses: des d’allunyar els locals del centre –una proposta antiga però que en tot cas és executable a llarg termini– fins que els tour operators que porten aquests grups s’impliquin en el seu control o que els locals nocturns deixin de servir alcohol una estona abans del tancament. La demanda de més presència policial és també recurrent i, segons explica el ministre de Turisme, hi ha la intenció d’enviar més efectius quan se sàpiga, a través de Grandvalira, que arriba una concentració elevada de visitants amb un perfil conflictiu. El test de tot el que s’ha abordat en aquesta taula transversal serà el que succeeixi amb l’arribada d’aquests grups, especialment important al febrer. La presència policial té un efecte dissuasiu però el que ha succeït fins ara és que no ha estat suficient i és molt poc probable que ho pugui ser si hi ha una gran concentració de persones al poble i diversos focus de problemes i, a més, s’han d’atendre les necessitats de les set parròquies. Per això és important que hi hagi una implicació major per part de tots els que tenen alguna relació amb el problema perquè no és una situació que tingui una única solució. El fet que faci anys que es reprodueixen episodis similars –amb més o menys intensitat– evidencia que no hi ha una sortida fàcil i el risc que el Pas de la Casa sigui associat únicament i exclusivament al turisme de neu i borratxera, expulsant el visitant familiar. Hi ha d’haver un compromís de tots plegats per redreçar aquesta situació i que no s’enquisti. Els operadors turístics han de ser els altaveus per als seus clients del missatge d’una diversió responsable i contribuir a fer que sigui així, els locals d’oci s’han d’implicar que les nits de festa no es descontrolin perquè també es deuen a la convivència amb els seus veïns i la policia i els agents de circulació han de ser-hi per vigilar i actuar quan calgui. Acabat l’hivern es veurà fins a quin punt tothom ha fet el seu paper.