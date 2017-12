El pont de la Puríssima ha començat complint les expectatives i l’entrada de vehicles va situar-se ahir en màxims. Les cues van estar a tocar dels vint quilòmetres, van començar al matí i encara continuaven cap al tard

L’atractiu turístic del model tradicional, basat en compres, natura i esquí, encara funciona, i la prova més evident s’està vivint aquests dies, amb una afluència per al pont de la Puríssima de màxims. Ple pràcticament total, fet que significa que s’està al límit de la capacitat, no tan sols hotelera, sinó de gestió de serveis. La Puríssima és el pic màxim i mai pot ser una referència clara perquè no hi ha res que es pugui dimensionar prenent com a base el punt més alt de la corba. Contrastar que el model tradicional encara funciona és tranquil·litzador, però no ha de suposar caure en l’autocomplaença. Les xifres s’han de mirar amb rigor. És cert que el ple és absolut per als hotels, però cal especificar que els comerços (encara que estiguin vivint la millor setmana de l’any) no han arribat a recuperar mai el nivell de vendes històric. No s’ha produït la gran davallada que alguns comerciants s’entesten a proclamar permanentment (pensant que les velles tàctiques encara funcionen), però és cert que certa disminució del diferencial ha fet que en alguns productes es rebaixés la competitivitat. El model encara és vàlid, però seria posar-se una bena als ulls no reconèixer que calen complements i nous atractius. Més enllà que és imperatiu que l’economia diversifiqui els sectors amb un pes específic important en el PIB, el potencial turístic nacional s’ha de rearmar. Perquè el fet que el model encara funcioni no significa que s’hagin solucionat els problemes inherents des de fa vint anys. D’entrada, es mantenen les mancances pel que fa a complements d’oci per als turistes, especialment en el tram horari que s’inicia després de sopar. I haurien de ser de qualitat sense vincles amb l’oferta d’alcohol barat i borratxera. El casino pot ser una molt bona opció, però cal afegir-ne d’altres. El turisme avui en dia és una experiència plena i és el que s’ha d’oferir amb múltiples opcions en les diferents franges del dia. El segon punt important és la millora dels accessos rodats. Ha quedat clar que Andorra no pot convertir-se en un Scalextric des del moment que s’aposta per la natura i el medi ambient com a clau de futur. Però hi ha una sèrie d’obres, especialment en els trams anuals de major afluència de visitants, com les variants de Sant Julià i la Massana, que són imprescindibles.