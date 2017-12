Més accés a França

L’acumulació de neu i el vent porten habitualment les autoritats gal·les a limitar l’accés a França, però a partir d’ara les restriccions es comunicaran als transportistes del país per minimitzar els problemes per completar el trajecte

Actualitzada 04/12/2017 a les 06:40

La circulació de camions per les carreteres franceses es normalitza, fins i tot quan les autoritats veïnes restringeixen el pas per temporals i nevades. Després de molts hiverns de queixes del col·lectiu de transportistes i de converses del Govern amb França s’ha trobat una solució, que no requereix grans mesures, per evitar els perjudicis que comporta el tall de l’accés al Pas de la Casa. L’acord que s’ha adoptat passa sobretot per millorar la comunicació. La falta d’informació ha estat una de les crítiques constants dels empresaris andorrans, perquè han estan moltes les jornades que les limitacions als vehicles pesants s’han pres de manera sobtada, sense que ells poguessin preveure que no podrien completar la ruta, i s’han quedat aïllats en algun punt del recorregut. O no han pogut planejar trajectes alternatius per esquivar els talls i portar la mercaderia al Principat en el moment que el proveïdor l’esperava. El compromís dels responsables veïns de la xarxa viària d’informar amb més antelació del vet els vehicles de més de 19 tones ajuda a les empreses, perquè a més de no quedar-se mai més bloquejats a mig del trajecte tenen la possibilitat de programar els viatges per altres rutes que no els generin, ni a ells ni als seus clients, les pèrdues que estan tenint per cada tall. I el mateix succeeix amb la proposta de fer combois organitzats per permetre el pas per les zones complicades quan es prevegi que la prohibició serà llarga. Els camioners sempre han lamentat que les restriccions siguin generals per a tots els vehicles sense comprovar si van equipats o no per transitar per una carretera nevada, perquè els andorrans, insisteixen, estan perfectament preparats per circular sense posar-se en perill ni ells, ni la resta d’usuaris de la via. Per això mateix també s’estudiarà que les limitacions afectin els camions de més de 26 tones, perquè són els que les empreses estimen que poden patir més complicacions quan hi hagi neu i gel a la calçada i col·lapsar la carretera. Cal felicitar les dues parts per haver estat capaces d’arribar a una entesa que és positiva per a Andorra, perquè facilita la feina als transportistes i als gals per no perdre clients. I a més cal que es mantingui la col·laboració andorrana per netejar les carreteres veïnes, perquè és el Principat qui més necessita que l’accés a França estigui sempre obert.