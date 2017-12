Divisió de tributs

Andorra la Vella s’afegeix a Canillo i la Massana a desestimar la integració

a l’agència tributària estatal pel cost que els representa i Finances haurà d’oferir més atractius per aconseguir la gestió nacional unificada

Actualitzada 03/12/2017 a les 06:37

La creació de l’Agència Tributària Nacional que Govern vol tirar endavant no té el suport del comú que més feina hauria d’aportar. La cònsol major d’Andorra la Vella addueix, com totes les corporacions que han anunciat que no s’adhereixen a l’organisme, motius econòmics perquè haurien de pagar més de 200.000 euros i no tindria cap reducció de cost per traspassar el servei a l’executiu quant a personal. El ministre Cinca apunta que l’ens hauria d’entrar en funcionament el 2019, i això permet que hi hagi marge per convèncer les parròquies que no s’hi apunten, que per ara a més de la capital són la Massana i Canillo. Tots els mandataris al·leguen que han desenvolupat sistemes de cobrament de les taxes i els tributs que estan funcionant de manera correcta i no veuen la necessitat de canviar de model, quan a més els suposa haver de fer una aportació cada any per les tasques que es gestionaran des de l’agència nacional. Disposar d’una entitat única hauria de suposar un estalvi per als afectats a més d’una optimització dels recursos que és molt factible per les dimensions del país, on el que té poca lògica és que existeixen fins a vuit departaments tributaris si hi ha l’opció d’unificar-los. Però és precisament aquesta racionalització de la despesa comunal el que porta els cònsols a desmarcar-se del projecte estatal, perquè per a ells representaria un increment dels costos en no poder eliminar el servei ni tenir una rebaixa perquè no poden prescindir del personal. Seran aquestes argumentacions les que el Govern haurà de tenir en compte i per a les quals haurà de trobar solució o els comuns continuaran defensant amb els números a la mà que no té sentit entrar a l’ens estatal si els surt més car. La proposta de l’executiu arriba després que els mandataris parroquials haguessin treballat en el projecte d’una agència tributària comunal on centralitzarien tots els cobraments que fan les administracions locals i que van desestimar després de dos anys implementant el projecte i inversions quantioses per tirar-lo endavant. Aquella feina hauria de concloure integrant-se en l’entitat nacional, que hauria estat una iniciativa molt més lògica per haver treballat de manera conjunta sense haver hagut de fer aquells desemborsaments i havent fet una planificació unificada des del principi.