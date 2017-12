Actualització al Consell

Sindicatura planteja una reforma del Consell que és necessària per agilitzar els procediments legislatius i les sessions parlamentàries i per fixar delimitacions sobre incompatibilitats i finançament dels grups

Actualitzada 02/12/2017 a les 06:49

La reforma del reglament del Consell General s’aprovarà aquesta legislatura si es compleixen les previsions del síndic. Vicenç Mateu va presentar ahir una proposta per adaptar-se a les exigències de control i regular el funcionament del parlament perquè el text vigent té 24 anys i ha quedat en molts aspectes superat en el context actual. La iniciativa preveu la creació d’un codi de conducta que marcarà la dedicació dels parlamentaris i que fixarà l’obligació de fer una declaració dels béns i les activitats que es podria fer en el moment d’incorporar-se al Consell i en el de finalitzar la legislatura. Una obligació que recull la recomanació del GRECO en l’última visita al Principat i que respon als criteris de transparència que cada vegada més s’imposen en tots els àmbits públics i socials. Com s’imposa la necessitat de fixar un règim d’incompatibilitats sobre les tasques privades que desenvolupen els consellers que evidentment no es pot fer a imatge dels que s’apliquen a altres països perquè la petitesa del país exigeix, també en aquest assumpte, tenir en compte les especificitats. Si les restriccions que s’estableixen per ser conseller i mantenir determinades responsabilitats privades no contemplen les particularitats del Principat quedarà exclòs de dedicar-se a la política un ampli sector de la població, perquè qualsevol empresari podria tenir un conflicte d’interessos i es podria convertir en una tasca reservada a funcionaris. En el que sí es poden seguir mesures estàndards de control és en la despesa dels grups parlamentaris amb l’assignació pública que reben, que ha d’estar sotmesa als criteris de rigor de la gestió del que prové de les arques generals. És la millor fórmula per evitar confusions i dubtes, com s’han generat al voltant dels comptes d’SDP fins que el Tribunal de Comptes els ha avalat. I alhora és el moment de renovar el funcionament propi del Consell. Des dels períodes de sessions, als terminis i procediments de les iniciatives legislatives i les mateixes sessions parlamentàries perquè la dinàmica en vigor correspon a un volum legislatiu i a un país molt diferent a l’actual. El síndic pretén que la reforma compti amb el màxim suport de grups parlamentaris, per simplificar el tràmit al Consell, i hauria de ser possible que amb les aportacions de tots el reglament es pogués modernitzar.