Protecció contra contagi

Salut ofereix proves diagnòstiques gratuïtes amb motiu del Dia mundial contra la sida perquè a més de les conductes sexuals responsables amb protecció la millor manera d’evitar contagis és detectar que es porta el virus

Actualitzada 01/12/2017 a les 06:37

El nombre de persones portadores del virus de la sida s’ha estabilitzat els últims anys per sota de setanta pacients però cada exercici hi ha un degoteig puntual de contagiats. El patró dels nous afectats s’ajusta al que es considera població amb més risc de contraure el VIH, segons els registres de Salut que afegeixen els últims dotze mesos dos homes homosexuals al voltant dels 35 anys. La via d’afectació torna a coincidir amb la de la majoria dels pacients i és de nou el resultat d’un contacte sexual. Han quedat enrere els anys en què el virus s’estenia pel consum de drogues per via parenteral i la gran majoria dels casos està lligada a relacions sexuals que s’han mantingut sense protecció. És el gran factor de risc en el qual s’han centrat desenes de campanyes internacionals per insistir que no es pot abaixar la guàrdia i que és necessari prevenir el contagi del virus evitant conductes sexuals de risc. El missatge ha quallat durant molts anys però les xifres dels registres sanitaris desvetllen cada exercici que la malaltia continua a l’alça entre joves que han crescut informats del perill que comporta no fer servir cap protecció. Amb més prevalença quan es tracta de persones del mateix sexe que a Andorra encapçalen la llista d’afectats, amb el 51% dels portadors del VIH. Per això és necessari reiterar que la protecció és l’única via per evitar el contagi quan es té una relació sexual amb una persona de la qual es desconeix si està contagiada. I continuar sensibilitzant especialment a les generacions més joves, perquè tot i que les conseqüències de la patologia estiguin molt més controlades i es puguin tractar quasi com una malaltia crònica els riscos segueixen existint i no es pot oblidar la gravetat que suposa ser portador del virus. Els missatges han de servir per conscienciar la població de la presència de la malaltia en totes les franges d’edat i independentment de les pràctiques sexuals, els estereotips han de quedar més que erradicats i tothom ha de saber que hi ha més afectats entre els homosexuals però que també hi ha riscos en les relacions heterosexuals. I per incidir que davant del dubte és necessari fer-se la prova per actuar de seguida contra els efectes del desenvolupament del VIH i frenar la transmissió, alhora que es pot portar una vida normalitzada en tots els àmbits. També en el sexual, però seguint un tractament.