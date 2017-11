Monitors enfrontats

Les protestes d’un centenar d’instructors d’esquí contra els membres de l’associació deixa clar que la junta està defensant interessos laborals que no coincideixen amb els dels professionals que suposadament representen

Les crítiques dels monitors d’esquí contra l’associació professional per falta de representació es van fer evidents ahir. Un centenar d’instructors van participar en una protesta prèvia a l’assemblea del col·lectiu per demanar la dimissió dels membres de la junta deixant clar a les pancartes que portaven que no se senten representants pels companys de professió que prenen les decisions sobre les condicions de treball dels monitors. La queixa prové dels nous contractes laborals que limiten les hores de feina i imposen un dia de festa a la setmana. Uns criteris radicalment oposats als acords laborals que s’han aplicat fins ara i que pretenen continuar mantenint els instructors. I és que no es poden obviar les especificitats d’aquesta feina i de les persones que l’exerceixen. Una amplíssima majoria dels professionals que imparteixen classes d’esquí a les estacions són estrangers que venen a fer la temporada d’hivern amb la intenció de treballar totes les hores que puguin per aconseguir la major quantitat d’ingressos que sigui possible. L’Associació de Monitors ha lluitat per aconseguir tancar amb les empreses contractes ajustats a la legislació laboral general, que fixen que no poden superar les 40 hores setmanals i que han de tenir un dia de festa. Justament el contrari del que pretenen els instructors, que no volen limitacions per treballar. La mobilització ha de fer reflexionar els membres de la junta sobre els interessos que estan defensant. Si no són els que satisfan la gran majoria de professionals s’han de replantejar la tasca que estan fent, que l’únic que ha provocat ara per ara és l’enfrontament de companys de professió. I els números són incontestables. Un centenar de monitors protestant contra una assemblea a la qual assistien dotze persones, nou de les quals membres de la junta. La resposta immediata del president va ser que les reclamacions no se’ls han de plantejar a ells, sinó a les empreses que han definit els contractes, així que semblava voler ignorar que s’han establert aquestes condicions per la denúncia de l’associació contra les estacions. Per demanar l’aplicació de criteris estàndards quan les característiques de la professió requereixen que tinguin un règim especial que doni cabuda, sense abusos, a les particularitats d’una feina molt temporal i a la voluntat dels que l’han d’exercir.

