Comença la temporada

El MoraBanc Andorra debuta avui a la pista del Reial Madrid en l’inici de la temporada. L’afició espera tenir un curs com l’anterior, en el qual el conjunt que entrena Peñarroya va oferir bàsquet de nivell i va disputar la Copa

Actualitzada 01/10/2017 a les 06:44

Començar la temporada a la pista del Reial Madrid segurament és el pitjor escenari possible per intentar iniciar el campionat amb una victòria, però és un escenari exemplar per veure quin és el potencial de l’equip. El Reial Madrid, tot i perdre la final de l’any passat, és el màxim aspirant a guanyar la competició, i els homes de Pablo Laso són una bona pedra de toc per veure com arriba el MoraBanc Andorra a l’inicia de la competició. La pretemporada ha estat força bona, i tot i que algunes de les peces de l’equip s’acaben d’incorporar s’han donat mostres de fiabilitat defensiva i capacitat anotadora. El duel contra el Reial Madrid ja s’està convertint en un clàssic després que la temporada passada juguessin múltiples cops i els tricolors fossin un dels conjunts que més problemes van donar al conjunt de la capital d’Espanya. Els partits de l’any passat quedaran marcats, però, pel famós “era campo atrás”. Aquell error arbitral va permetre als blancs empatar un partit que tenien perdut i endur-se a la pròrroga la classificació per a les semifinals de la Copa del Rei a Vitòria. La marxa de Shermadini amb una oferta externa la qual el MoraBanc no pot somiar a igualar havia aixecat dubtes respecte a com es compensaria. El pivot georgià va ser l’home més destacat del curs passat i fins i tot va entrar en el millor cinc de la competició. La plantilla d’enguany sembla que no disposarà d’un home tan referent, però en conjunt fa la sensació que el potencial encara és més gran. Les diverses posicions estan ben cobertes, per les referències i pel que s’ha vist en pretemporada, i a més es disposa d’una banqueta que en principi dona més garanties. El club ha demostrat un cop més l’olfacte per moure’s de forma àgil i eficient en el difícil mercat del bàsquet, on les plantilles normalment canvien de forma substancial d’un any al següent. A hores d’ara, però, només són sensacions i lògicament encara que s’hagin vist bons detalls en els partits amistosos, amb una victòria de molt prestigi davant el vigent campió (València), l’equip necessitarà un rodatge necessari abans de donar tot el potencial. En principi no hi ha pitjor pista per començar que la del Reial Madrid, però al mateix temps el fet d’agafar l’equip de Laso amb poc rodatge dona més possibilitats que més endavant.