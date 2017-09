Una llei marc d'infància

El Govern i entitats i institucions implicades en l’atenció i la protecció a infants i adolescents van començar ahir el treball per elaborar una nova llei marc que vol compilar i modernitzar la normativa existent sobre els menors

Actualitzada 29/09/2017 a les 06:40

El treball en comú encetat ahir és un primer pas esperançador en el sentit que s’implica tots els estaments que treballen amb infants i adolescents en la redacció d’un text que es vol que se situï al capdavant de les legislacions més avançades. També els mateixos menors d’edat a través de tallers com el celebrat ahir per tal d’escoltar les seves inquietuds. Aquesta cooperació és positiva perquè garantir la protecció dels drets dels més petits és una tasca col·lectiva que necessita protocols i una comunicació fluïda i, per tant, implicar el màxim d’actors en el disseny d’aquests circuits és una base sòlida per al futur. Com no podia ser d’una altra manera, el primer principi és la prevenció per evitar el problema però també perquè es detecti en l’estadi més inicial possible. I, per tant, és necessària la implicació d’un pilar bàsic com és l’escola, però també d’altres entitats que hi tenen contacte o els mateixos joves, que han de saber quins són els seus drets i on adreçar-se si creuen que se’ls vulneren. De la mateixa manera, s’ha de reforçar els rol dels professionals que hi han d’actuar quan es detecta una situació de risc per a l’infant i adolescent. Per tal d’actuar abans que el perill per al menor s’aguditzi cal ser àgils i que hi hagi eines perquè la intervenció pugui ser efectiva. Aquí entra en joc la responsabilitat dels pares o tutors i, en aquest sentit, és bo que hi pugui haver mecanismes que no necessàriament hagin de passar per la justícia per penalitzar aquells pares que no col·laborin, amb el benentès que la primera actuació sempre ha de passar per cercar l’entesa amb la família en benefici del menor. Com també, quan no sigui factible trobar una solució en l’àmbit familiar, s’han de potenciar alternatives com ara l’acolliment familiar que no són tan dràstiques per a l’infant o l’adolescent com ho és l’ingrés en una institució. Tanmateix, la llei parlarà de drets però també de deures dels menors. I el ministre Espot va deixar clar que malgrat que es valorarà que s’hi puguin endurir els càstigs en alguns casos, el principi ha de ser sempre la prevenció. Una fita en què igualment han d’estar implicats tots els actors i estaments que tenen contacte amb els joves. Tot just ahir s’establien les bases de la futura llei que es vol que sigui pionera però que només podrà ser avaluada pels resultats.