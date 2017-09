L'embolic dels busos

La reorganització de les línies de transport nacional de viatgers torna a retardar-se perquè l’arribada de Gilbert Saboya al ministeri s’ha traduït en un canvi del sistema previst i plasmat al concurs en el qual licitaven quatre empreses

Els canvis de ministre al capdavant d’un departament poden tenir incidència en els projectes però se suposa que el Govern té coherència en les polítiques que aplica i manté les línies de treball. Més quan els nous responsables de la cartera ja formaven part de l’executiu. És justament el cas d’Economia i les noves idees de cada titular que ha anant arribat a assumir les tasques i és justament on no s’ha vist continuïtat en les propostes heretades de l’antecessor. L’embolic sorgeix amb el pla de línies de transport regular de viatgers. Jordi Alcobé va dissenyar una estratègia per fixar un nou sistema coordinat i millorar el servei als usuaris que no va poder concretar perquè va deixar el càrrec. Les competències van passar a Jordi Tor­res, que ja era ministre d’Ordenament Territorial i, per tant, membre del Govern que tirava endavant el nou model de transport intern. Va introduir variacions en la proposta i des de l’estiu del 2016 les empreses es podien presentar al concurs per a la concessió de les línies. Una convocatòria que s’ha tancat amb quatre propostes per fer les rutes distribuïdes en tres lots de línies. El Govern, però, ha declarat el concurs desert. I és que ara el ministre és Gilbert Saboya, que ja integrava el gabinet al capdavant d’Afers Exteriors i té una altra visió de com organitzar el transport públic, i anuncia que en dos mesos es convocarà un altre concurs reformulant la proposta prèvia amb un canvi que qualifica com a substancial en la gestió. El model a seguir ara és el de mobilitat integrada, que inclou les línies de transport de busos però també les bicicletes elèctriques, la integració de tarifes de transport, els punts de càrrega dels vehicles elèctrics, una nova gestió dels aparcaments i un sistema de compartir vehicle. Un pla ambiciós que l’executiu ha encarregat liderar a FEDA i que caldrà veure com es plasma, si el model finalment escollit serà eficient i sobretot que acabi concretant-se. El concurs ara invalidat havia provocat diversos recursos d’empreses disconformes amb el sistema que han influït en el retard en la nova planificació i el resultat és que no es fa la millora en el transport públic i en l’oferta als usuaris. Les disfuncions evidenciades amb els canvis ministerials s’han d’evitar, ha succeït el mateix amb la reflexió sobre The Cloud, i fer un pla perdurable i coherent amb les necessitats del país.