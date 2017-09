Optimitzar l'energia

Forces Elèctriques d’Andorra espera que la planta de cogeneració d’energia de la Comella estri en funcionament a partir del 2020. S’espera que la calor generada serà equivalent a l’energia que necessiten un miler d’habitatges

Actualitzada 26/09/2017 a les 06:43

La planta de cogeneració de la Comella té un cost aproximat de 20 milions d’euros d’inversió i bàsicament abastirà els edificis públics i privats de la zona, el Prat de la Creu i la Baixada del Molí. Encara que la previsió és que comenci a funcionar en dos anys i mig, la plenitud de funcions no arribarà fins al 2022. Es tracta d’una inversió molt important perquè cal no oblidar que els 20 milions serien gairebé l’equivalent al 5% del pressupost nacional. Però les expectatives, com a mínim les que ha anunciat FEDA, compensen perquè s’augmentarà en un 4% la producció pròpia d’energia i es reduirà l’emissió de gasos a l’atmosfera, amb l’equivalent de l’estalvi de tres milions de litres de gasoli. Hi ha un altre element destacable que passa per la utilització del centre de tractament de residus. Es tracta d’una forma d’optimitzar la instal·lació i compensar en part l’impacte que té donant-li una funció paral·lela que permeti reduir el consum de combustibles fòssils. La planta de cogeneració a la Comella, com la que ja està en funcionament a Soldeu i la que es farà al Pas de la Casa, són peces que de mica en mica han d’anar construint un nou model energètic. L’aposta decidida, i possiblement l’únic camí de futur on pràcticament tothom està d’acord, per anar cap a una Andorra més verda necessita projectes que permetin visualitzar aquesta via. FEDA té un paper fonamental en la transformació cap a una economia menys depenent del gasoli i que vagi virant envers les energies no contaminants. No és una tasca fàcil ni barata. El model, per exemple amb la xarxa de benzineres, d’un país de transport elèctric és encara a anys llum. I cal tenir en compte que la petitesa d’Andorra fa que al cap i a la fi s’hagi d’anar adaptant en part al ritme que marquen els estats veïns. No serveix de gaire tenir una gran xarxa de recà­r­rega de cotxe elèctric si al nord o al sud no s’ha fet un desplegament de connectors que permeti viatjar amb unes mínimes garanties. El model, però, ha de tenir clar que el paisatge, el medi ambient i l’etiqueta d’Estat verd és un dels principals arguments de futur per a continuar sent un pol d’atracció turística. És un actiu que cada dia guanya més valor i en el qual tota la societat i els poders públics han d’estar implicats.