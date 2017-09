Govern i funcionaris

Els sindicats estan posant el crit al cel perquè entenen que el Govern els va utilitzar per pactar les lleis funcionarials i al final ha tancat un text que inclou elements que no es van posar damunt la taula negociadora

Actualitzada 22/09/2017 a les 20:29

La relació dels sindicats de funcionaris amb l’exministre Jordi Alcobé no va ser exemplar. No hi va haver feeling des del primer moment i els sindicats el consideraven massa conservador. El canvi de les responsabilitats de Funció Pública amb l’ar­ribada d’Eva Descarrega va ser acollida pels representants dels treballadors com una nova porta per pactar la reforma de la Funció Pública. Després de mesos de converses i taules negociadores, els sindicats manifesten ara sentir-se enganyats i que el Govern ha acabat incloent al text final temes que no van ser discutits. Els representants dels empleats públics consideren que treure els triennis per convertir-los en quinquennis és un llast per a la progressió econòmica dins de la funció pública. A efectes pràctics, comporta que en una carrera professional de trenta anys dins de l’administració es passa de cobrar deu augments per antiguitat a percebre’n sis. Els triennis són un punt més important del que sembla, perquè de forma aïllada passen a ser uns cent euros, però de forma concatenada signifiquen un increment genys menyspreable. En un sou de dos mil euros mensuals es tracta d’una pujada d’un 5% cada tres anys, que sumada a les actualitzacions salarials anuals per IPC acaba significant un increment superior al teòric augment del cost de la vida. L’impacte és molt menor quan es tracta de regularitzacions cada cinc anys. La situació s’intentarà redreçar la setmana vinent amb una trobada d’Eva Descarrega amb els representants dels funcionaris, que segurament ja vindrà marcada pel contingut del comunicat que els sindicats preveuen fer públic dilluns o dimarts. Les decisions que es puguin prendre en el marc d’aquesta reunió seran decisives respecte que proposaran els representants sindicals als empleats públics. En cas de disconformitat total no es descarten les mobilitzacions, tot i que són els primers a tenir clar l’escassa possibilitat d’èxit si opten per aquesta via. Serà important saber si els partits de l’oposició estan o no d’acord amb el contingut de la reforma. És el termòmetre per establir si el text es pot considerar un canvi a mantenir com a mínim a mitjà termini o si serà fruit de controvèrsia en la propera campanya electoral. La resposta no tardarà a saber-se.