Fòrum mundial

Nova York es converteix aquesta setmana en la capital mundial per la presència de mandataris internacionals en un escenari de proximitat que permet que Andorra mantingui trobades amb dirigents poc accessibles per a un petit estat

Actualitzada 20/09/2017 a les 06:37

El cap de Govern participarà aquesta setmana a reunions amb mandataris de tot el món en una intensa agenda que només permet la celebració de l’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides. Nova York es converteix en capital mundial amb la presència dels caps d’Estat i primers ministres de tots els països membres de l’entitat i dona l’oportunitat de trobar-se amb líders amb els quals fora d’aquest àmbit seria molt difícil establir contactes directes. Per al Principat aquest fòrum és una oportunitat excel·lent per donar-se a conèixer i per celebrar el màxim de trobades bilaterals possibles per refermar relacions que ja existeixen i d’altres d’incipients que s’inicien i que són interessants per al país pels vincles comercials o turístics que es puguin establir. Toni Martí està centrant les reunions amb els presidents dels països integrants de la comunitat iberoamericana amb l’objectiu d’obtenir el seu suport perquè Andorra sigui la seu de la Cimera Iberoamericana del 2020. Les adhesions a la candidatura andorrana són contínues i tant Colòmbia com Portugal ja s’han mostrat favorables que els màxims responsables dels executius es trobin a les Valls en un esdeveniment històric, tant per la repercussió de la trobada com pel que significa com a repte d’organització i seguretat per al Principat. La decisió s’ha d’adoptar oficialment el 2018 a Guatemala però els suports aconseguits apunten que la cimera serà a Andorra i, per tant, la cita es presenta amb suficient temps per estar a l’altura de les exigències que es plantejaran. La presentació de la candidatura nacional que Martí està fent a Nova York serveix, a més, perquè tots aquests països puguin situar el Principat al mapa no només geogràficament, sinó també per les possibilitats que ofereix com a destí d’inversors, de comerç i de turisme. Algunes economies iberoamericanes, com ara la de Colòmbia, es troben en fase d’expansió i creixement i per això és important que puguin conèixer l’escenari d’obertura econòmica i homologació internacional que ofereix Andorra, que pot ser atractiu per a empreses interessades a instal·lar-se a Europa. Nova York és una oportunitat a aprofitar per signar acords i tancar visites oficials, com la fixada a Portugal, que serveixen després per ampliar relacions empresarials també des d’Andorra cap al món.