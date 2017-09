El MoraBanc il·lusiona

El triomf a la pista del València és el millor senyal del potencial de la plantilla actual del MoraBanc Andorra. En pretemporada no es poden extreure gaires conclusions, però l’equip transmet molt bones sensacions

Actualitzada 19/09/2017 a les 06:45

La marxa d’alguns dels jugadors estrella de la temporada passada, especialment la de Gio Shermadini, podien provocar dubtes entre els aficionats respecte al potencial de la plantilla d’enguany. El georgià s’havia convertit en referència durant els dos darrers any, rendint a un nivell increïble, i havia demostrat ser un dels millors jugadors de la Lliga ACB. El cas Shermadini va ser una prova patent de la realitat econòmica del club, que es troba a la part mitjana però que ho tindrà molt difícil quan un gran club vulgui comptar amb els serveis d’alguna de les estrelles. És implantejable anar als drets de tanteig quan, per exemple, l’oferta global a Shermadini superava el milió i mig d’euros. El club, però, ha demostrat que continua tenint bon ull a l’hora de captar jugadors i els reforços que han arribat són il·lusionadors. Fins i tot analitzant en conjunt tots els jugadors el MoraBanc es podria considerar que té millor plantilla que l’any passat. Han arribat jugadors contrastats i les primeres sensacions són molt positives. És cert, però, que fins que no comenci a botar la pilota oficialment no es podrà arribar a tenir elements clau per valorar. El fet de disposar d’una plantilla de garanties és només part del secret d’una bona temporada. La química entre els jugadors i envers l’entrenador són factors que poden disparar o enfonsar el potencial d’un equip. El triomf a la pista del campió de la Lliga ACB és un bon termòmetre respecte a com està evolucionant l’acoblament dels nous amb els jugadors que han continuat. La forma com es va produir també és important perquè l’equip va demostrar uns automatismes defensius rellevants davant d’un rival d’entitat. Una de les incògnites del curs que comença passa per saber si afectarà, i com, el fet de disputar competició europea. El calendari de partits augmentarà de forma important i les rotacions gairebé seran obligatòries per no arribar amb jugadors fosos al tram final de la temporada. Peñarroya ha demostrat els últims anys la capacitat per extreure el millor, gairebé sempre, dels homes de què disposa. La continuïtat de l’entrenador és un factor més que genera confiança entre l’aficionat. Després de les alegries de l’any passat el llistó s’ha posat molt alt i cal esperar que la temporada sigui, com a mínim, com l’anterior.