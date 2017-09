L'interès per l'aeroport

Swiftair té un projecte de vols comercials per a l’Aeroport Andorra-la Seu que suposaria un impuls important per a la infraestructura. És necessari, però, que s’autoritzi l’equipament a treballar amb el sistema GPS

Actualitzada 18/09/2017 a les 07:31

Ha quedat clar que sense l’homologació per als anomenats vols instrumentals l’arrencada comercial de l’aeroport Andorra-la Seu és pràcticament impossible. Cap companyia s’arriscarà a tirar endavant una programació de vols amb un risc tan elevat d’haver de desviar avions o cancel·lar-los perquè les condicions meteorològiques, la visibilitat, no permetin aterratges o enlairaments segurs. Tampoc ha reeixit un plantejament de vols xàrter per exemple d’operadors turístics que portin esquiadors a l’hivern perquè el risc és el mateix. Ara bé, el projecte de Swiftair evidencia que hi ha empreses del sector que consideren que l’aeroport té potencial si és que es dota de les eines necessàries, del sistema GPS. L’empresa té un projecte que preveu destinar dos avions de la seva flota (de 50 i 60 passatgers, respectivament) a l’aeroport per tal d’efectuar trajectes regulars a Londres, Frankfurt, Madrid i Barcelona. Una operativa que decididament suposaria un impuls per a l’equipament i un pas endavant qualitatiu per a les connexions d’Andorra amb l’exterior. D’aquí que el Govern estigui molt implicat en l’objectiu d’aconseguir els vols instrumentals. Toni Martí i Mariano Rajoy van tractar la qüestió en la darrera reunió entre els dos mandataris i tot just la setmana passada els ministres Gilbert Saboya i Íñigo de la Serna abordaven l’estat de la qüestió en una reunió a Madrid. És l’administració espanyola qui ha d’avalar els vols instrumentals que ja fa dies que la Generalitat, la gestora de l’equipament, li va demanar formalment. El principal obstacle és que cap infraestructura espanyola opera amb aquest model, que sí que existeix en d’altres indrets d’Europa. Està, doncs, homologat però significa un test nou en territori espanyol i en una zona amb complicacions orogràfiques. Precisament un avió de Swiftair va participar en les proves que es van fer a l’aeroport amb el sistema GPS, part de l’estudi necessari abans d’obtenir l’aval per fer-lo funcionar de manera definitiva. L’estudi és la clau per obtenir l’autorització perquè no hi ha d’haver cap mínim dubte sobre la seguretat de les operacions. Dels seus resultats dependrà el futur de l’aeroport. Si és positiu se salvarà el darrer escull per a l’aprofitament de la infraestructura malgrat que l’èxit comercial també depèn d’altres variables.