Sense concrecions

Les tres hores que Toni Martí va trigar a desenvolupar el discurs del debat d’orientació van mostrar una àmplia llista del que el Govern ha fet però es van trobar a faltar referències concretes per resoldre els reptes pendents

Actualitzada 14/09/2017 a les 06:28

El debat d’orientació política no va respondre al sentit que se li pressuposa. El cap de Govern va fer una detallada relació de la feina feta, de la que preveu fer i de la que cal fer, però es van trobar a faltar aportacions concretes a més de referències a les línies polítiques que seguirà la resta de la legislatura. El model del debat minva fins i tot l’interès pel contingut de l’exposició perquè va resultar excessivament llarg el parlament de tres hores de Toni Martí, amb explicacions sobre assumptes que no sembla que hagin de figurar en un debat d’aquesta envergadura. S’espera que a la cita anual el cap de l’executiu abordi els temes transcendentals per al futur del Principat i els que afecten i preocupen la ciutadania amb propostes i pronunciaments clars sobre la política que s’adoptarà en cada cas. I això va faltar ahir. Martí va parlar de les grans reformes pendents, la sanitària, la de la funció pública, de l’aprovació de la nova llei de transferències i competències comunals i dels reptes com ara l’acord d’associació amb la Unió Europea, però amb el mateix deteniment que d’altres de molta menys importància. Tots els temes abordats mereixen l’atenció del Govern però no tots han de tenir la mateixa consideració per ser objecte de la intervenció al Consell General. El pla de refugis guardats, les centrals de cogeneració o el nou espai per al Museu de l’Automòbil són iniciatives interessants, potser objecte d’un debat específic, però les expectatives se centraven a conèixer les dates d’aplicació de la reforma sanitària, de l’inici de les obres a The Cloud, les mesures perquè l’obertura a la inversió estrangera doni els resultats esperats o quins seran els canvis a la llei de lloguer que va esmentar de passada que es farà. L’executiu acumula mesos de retard en molts projectes i reformes i les referències que va fer el cap de Govern van ser apunts reiteratius del que ja s’ha anat comentant i no va incloure nous elements que revelin que les intencions avancen per fer-ser realitat. Les accions per incentivar el mercat de lloguer o el cost de les obres del vial lauredià van destacar com a novetats i en la rèplica a les intervencions dels grups de l’oposició Martí té l’oportunitat de fer anuncis i concrecions dels plans de treball fins a la convocatòria electoral. Potser ha previst per a la jornada de respostes revelar algunes incògnites que van sorgir ahir.