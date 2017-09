Aules plenes

Les escoles del Principat recuperen l’activitat amb milers d’alumnes repartits entre els tres sistemes amb instal·lacions millorades i nous reptes en els models d’ensenyament, com ara la implantació del Permsea al batxillerat

Més d’onze mil alumnes tornen progressivament aquesta setmana a les aules. La jornada d’estrena d’ahir després del llarg període de vacances es va desenvolupar amb normalitat a tots els centres, i les classes van començar en els tres sistemes amb petites incidències sense importància. Els estudiants arriben en gairebé tots els casos a instal·lacions millorades, amb retocs de manteniment en una bona part dels equipaments i amb obres implementades perquè les dependències siguin més acollidores, com amb les renovacions de patis d’algunes escoles de l’ense-nyament andorrà. Adequacions petites amb una inversió total de 2,3 milions d’euros que s’afegeixen a la construcció de les infraestructures educatives que s’ha anat completant els últims anys i que han permès deixar enrere els barracons que durant molts cursos han servit d’aula davant l’increment dels alumnes. Aquella falta d’espai no es tornarà a repetir si les projeccions no fallen perquè els centres han estat dimensionats d’acord amb les expectatives d’evolució de la població i donaran resposta als nous alumnes. De moment, la incorporació d’escolars a infantil no experimenta grans canvis i són els cursos superiors els que més creixement registren. La renovació de centres s’ha fet en el cas del sistema nacional, alhora que s’adopten nous mètodes d’ensenyament i el model implantat els darrers cursos en els diferents nivells, el Permsea, arriba aquest any al batxillerat. Les noves eines de treball pretenen que els estudiants adquireixen coneixements amb competències transversals entre les diferents assignatures, i fins ara s’han implementant de manera satisfactòria a tot l’ensenyament andorrà, segons les estimacions del ministeri. Al costat del nou sistema de competències que va guanyant pes a tots els centres Educació planeja donar més protagonisme a l’anglès. Un valor afegit més per als escolars del Principat, que surten de l’educació obligatòria amb un coneixement d’idiomes superior al d’altres països. L’aposta de l’anglès com a llengua vehicular requereix la formació dels docents i el ministeri pren la responsabilitat anunciant que assumirà el cost de tota la formació que necessitin, el que redundarà en més preparació dels alumnes. Amb els centres i els mètodes renovats només queda que els escolars s’apliquin per aprendre.