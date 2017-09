Redescobrir Portugal

La visita del president portuguès Marcelo Rebelo de Sousa ha servit per posar al dia tot un seguit d’afers pendents i obrir portes per a nous vincles que permetin una relació molt més fluida entre els dos estats

Actualitzada 09/09/2017 a les 06:56

La relació d’Andorra amb Portugal arrossega un dèficit històric, tenint en compte que una setena part de la població és d’aquesta nacionalitat, i si se sumen els andorrans d’origen portuguès el percentatge encara és més alt. La comunitat portuguesa té una clara visibilitat en el mercat laboral, però en la part social està poc representada. Per motius de veïnatge, el Principat en les relacions polítiques, institucionals i comercials està centrat en els veïns del nord i del sud. La visita del cap d’Estat portuguès pot ser un bon punt de partida per millorar la situació. L’estada de Rebelo ha servit per posar al dia molts temes pendents. És important que l’Estat portuguès hagi pres nota de problemes realment complicats per als residents quan tornen al seu país d’origen, com ara els retards per cobrar les pensions cotitzades a Andorra o la retenció del deu per cent que es fa de les pagues de jubilació. L’entrada en vigor del Conveni de no doble imposició entre els dos països ha d’ajudar a solucionar problemes com aquests i a fer que Portugal tregui Andorra de la llista de paradisos fiscals. Els temes pendents també es circumscriuen als convenis de seguretat social i educació, simplement perquè els dos països no han sentit la necessitat d’anar posant al dia els acords. Finalment els principals perjudicats de l’escassa relació institucional han estat i són els 10.800 residents portuguesos censats a tancament del 2016. Rebelo ha garantit el suport de Portugal a la candidatura andorrana per a acollir la Cimera iberoamericana del 2020, així com a la negociació del Principat amb la Unió Europea per a l’acord d’associació. Per a Andorra tenir un nou aliat important dins de l’escena europea és un pas destacable. Normalment sempre es busca el suport de França o Espanya, i possiblement Portugal, amb aquest vincle basat en els més de deu mil residents, vulgui entrar en una comunicació institucionalment més estreta amb Andorra. L’estada del president de la República Portuguesa pot ser el tret de sortida a una redefinició de les relacions bilaterals amb la voluntat de buscar sinergies polítiques, socials i comercials. Es tracta de redescobrir Portugal entenent que més enllà d’Espanya i França, és un dels països on és més fàcil i útil establir vincles.