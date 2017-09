Problema a Sant Julià

La Unió Hotelera ha fet públics els resultats d’ocupació de l’agost amb el rècord d’estades des que es recullen les dades i un increment del quatre per cent respecte a l’any passat. Sant Julià és la parròquia on no es millora

Actualitzada 06/09/2017 a les 06:34

Sant Julià fa anys que va descavalcar de la línia general en matèria d’hoteleria. És de llarg la parròquia amb menys capacitat hotelera. Només 774 llits i vuit establiments, una xifra molt petita si la comparem amb la resta. La següent parròquia amb menys capacitat d’acolliment és Ordino, amb gairebé tres cops més. La resta es mouen entre els cinc mil i els set mil, ocupant el primer lloc Canillo. Sant Julià té un problema d’atractiu turístic important i és evident en constatar que fins i tot només tenint 774 places és la parròquia amb un percentatge més baix d’ocupació. La Unió Hotelera ha mostrat preocupació perquè ni tan sols a l’agost, en què s’ha batut el rècord històric d’ocupació (des que hi ha dades fiables de seguiment), la parròquia laurediana ha aconseguit pujar. Fins i tot ha estat lleugerament inferior a la de l’any passat. Des del sector s’està prenent consciència que cal plantejar idees i projectes per aconseguir que disposi d’un major atractiu turístic. No és un tema senzill, però tant el comú com el Govern han de prendre la iniciativa i segurament establir mecanismes per començar a treballar en conjunt. La presència de Naturlandia a la parròquia és obvi que no està tenint incidència a millorar el nombre de turistes. El fet que es trobi tan allu-nyada de la vila comporta que per als visitants que s’hi desplacen a efectes pràctics no tingui incidència si s’allotgen a la parròquia o en qualsevol altre establiment nacional. Un dels problemes lauredians es basa en el fet que ha estat precisament l’abocament de recursos per anar tapant els forats econòmics del parc el que ha deixat la parròquia amb una capacitat inversora limitada. Fins al punt d’haver arribat a fregar (i gràcies a artificis comptables no va superar) el màxim d’endeutament permès. L’única iniciativa que hi ha actualment engegada és la creació d’un circuit de ràfting, però els indicis apunten els importants dubtes que genera. Un tram molt petit, enclotat i amb escassetat de cabal d’aigua durant els mesos d’estiu amb major ocupació turística. És cert que la major part dels mals que viu l’actual corporació han estat heretats, però també és constatable que el comú els ha assumit sense haver explicat clarament a la ciutadania quina era l’herència rebuda d’Unió Laurediana.