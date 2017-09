Trist serial a The Cloud

Els comerciants de l’avinguda Riberaygua es mostren angoixats i preocupats perquè encara no saben si s’arribarà a construir l’edifici The Cloud i de moment només hi ha una tanca per obres que no està donant bona imatge

Actualitzada 05/09/2017 a les 06:47

Govern i Andorra Telecom estan donant una imatge trista amb el serial sobre l’edifici The Cloud. Venut com el vaixell insígnia d’un nou concepte d’Andorra Telecom, ha passat per múltiples etapes i pressupostos, fins arribar a la situació actual, en què els dubtes sobre si finalment es construirà s’han estès. És cert que des de fa temps hi ha una part de la ciutadania que defensa una opció alternativa que passaria per aparcar l’edifici i situar una plaça al solar. L’executiu i Andorra Telecom han anat reiterant els missatges respecte al fet que es manté la idea original amb modificacions, però els mesos van passant i no hi ha cap avenç visible. Ha arribat el moment que cal posar fi a aquesta indefinició i explicar quin és el projecte definitiu, amb edifici emblemàtic o sense, i començar a construir. Els comerciants de la zona tenen raó en expressar la sensació de precarietat i la mala imatge que dona la situació actual amb una tanca que rodeja l’espai. Cal recordar que és una part que toca a l’eix comercial i turístic i per tant forma part del paisatge urbà que veuen els visitants. El procés ha estat contaminat des del primer moment perquè abans d’enderrocar els edificis anteriors calia tenir clar què s’hi havia de desenvolupar i quan. El canvi de ministre d’Ordenament segurament no va ajudar a donar continuïtat, amb la sensació que les previsions que s’havien fet inicialment, especialment respecte a l’ocupació de l’espai, ràpidament es va veure que no es corresponien amb la realitat. Dins del serial un dels capítols més llargs ha estat sobre si s’hi ubicava el casino, plantejament que el mateix executiu va tardar mesos a descartar quan abans de llançar la idea s’haurien d’haver calibrat les especificacions tècniques que posteriorment van matar la idea. Ha transcendit el plantejament respecte que la inversió seria massa cara. És possible, però cal incidir que aquest excutiu està estudiant inversions milionàries en projectes tan poc necessaris com el de traslladar Andorra Televisió a l’espai de l’antiga Radio Andorra. L’executiu Martí ens té acostumats a la política de qui dia passa any empeny. El concurs d’idees per a The Cloud data del 2014 i el guanyador va ser el projecte de Gerard Arias. Les previsions eren d’un cost d’uns 30 milions i que estaria acabat el 2018.