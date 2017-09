Els dubtes del ràfting

La majoria comunal de Sant Julià veu en el ràfting l’oportunitat de dotar el poble d’un atractiu turístic i de crear el reclamat lligam entre el parc de Naturlandia i el nucli. Però els dubtes planen sobre la iniciativa

Actualitzada 03/09/2017 a les 06:44

De la barca d’aquell embrió de projecte de circuit de ràfting que s’havia d’habilitar entre Escaldes i Sant Julià hi van baixar aviat la corporació que dirigeix Trini Marín i també la de la capital, pels dubtes que plantejava la viabilitat d’una iniciativa amb un cost econòmic important. Sant Julià, però, s’ha mantingut ferma en la decisió d’impulsar-la i hi ha destinat bona part de la partida d’inversions del pressupost d’aquest any per condicionar el circuit –800.000 euros d’un total d’1,4 milions previstos–, que es vol tenir plenament operatiu l’any vinent, mentre que n’espera dur a terme una prova pilot abans de final d’any. La majoria comunal veu la iniciativa com l’opció anhelada de crear un lligam entre el parc de Naturlandia i el poble, i que el nucli i els seus negocis també es beneficiïn del pas de turistes. Però aquesta intenció lloable pot acabar girant-se en contra de la corporació si es materialitzen els advertiments que li han arribat del mateix Govern, que va recomanar al cònsol que aturés el projecte perquè els mesos d’estiu el riu Valira no disposa del cabal suficient perquè la baixada de barques sigui possible. I difícilment el ràfting suposarà el revulsiu que se cerca si no pot realitzar-se els mesos que hi ha un major flux de turistes del període en què es podrà practicar i que va de l’abril a l’octubre. Prou problemes econòmics té la corporació per afegir-ne un altre. Malgrat que el ràfting es concessioni a una empresa externa i que hagi presentat oferta la filial andorrana d’una companyia especialitzada en l’activitat, el cert és que la corporació fa un desembors important per condicionar el circuit i una població ja molt decebuda amb el que ha suposat Naturlandia per a l’economia de la parròquia i molesta després del malaurat afer de l’os no entendrà de cap manera que aquesta inversió suposi un altre fracàs. Seria bo que la majoria comunal esvaís els dubtes posant sobre la taula els elements de què disposa per justificar el convenciment que la proposta funcionarà. Malgrat que hagin donat evidències suficients del poc interès que tenen per comunicar, les intencions comunals han despertat la preocupació de part del poble i en tractar-se de la gestió dels diners públics Josep Miquel Vila i la resta de la corporació haurien de tenir molt clara l’obligació d’esvair neguits davant la ciutadania.