L’hospital ha previst un concurs per a la ubicació d’una unitat d’oncologia. Des del centre s’espera que es presentin diferents aspirants, encara que es té clar que un dels candidats, i gran favorit, és el projecte del doctor Baselga

Actualitzada 25/08/2017 a les 06:46

La ubicació d’una unitat d’oncologia a l’hospital és una vella aspiració que es pot fer realitat en breu. En poques setmanes el Nostra Senyora de Meritxell farà un concurs públic perquè els aspirants que vulguin presentin el projecte per situar una unitat oncològica dins de l’espai del centre. És conegut que un dels candidats serà el doctor Baselga, que des de fa un parell d’anys ja ha mostrat l’interès per instal·lar un centre oncològic al país. L’hospital confia que no només sigui Baselga qui opti a endur-se el concurs, entenent que hi poden haver altres centres exteriors que puguin estar interessats. Dins d’aquest projecte, un dels punts clau és la possibilitat d’instal·lar un equip de radioteràpia. En aquest cas es tracta de poder fer una abstracció econòmica respecte a si pot ser rendible econòmicament. És innegable que per a totes les persones que utilitzen radioteràpia, i les seves famílies, seria un gran pas endavant poder fer els tractaments a Andorra. Al mateix temps hi ha d’haver una justificació entre la despesa que suposa el servei i l’ús que se’n dona. No es tracta de cercar un benefici econòmic, sinó que l’aportació que finalment hagi de fer l’Estat (la Seguretat Social) sigui mínimament assumible i no dispari encara més el dèficit sanitari. El projecte és possible que hagi de basar-se en la dualitat d’oferir els serveis a la població autòctona en base a una convenció amb la Seguretat Social i també l’opció d’intentar proposar tractaments per als forans. Aquesta possibilitat sempre s’ha contemplat des que es va començar a parlar de l’opció d’instal·lar un centre oncològic al país. És vital que tot el procés es porti a través de criteris tècnics obviant filies i fòbies personals, perquè durant els últims temps ha donat la sensació que els projectes per instaurar nous serveis sanitaris acabaven impulsats o vetats amb d’altres arguments que no eren els estrictament tècnics. La societat andorrana té dret a disposar d’un servei propi d’oncologia, tenint en compte que en moments tan complicats per als pacients i les famílies el fet de poder rebre tractament sense haver-se de desplaçar lluny és un factor molt important. L’interès per ubicar-se existeix, i és possible que fins i tot de diferents operadors, fet pel qual cal esperar que s’elegeixi el més idoni.