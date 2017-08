Mesures antiterroristes

L’atemptat a la Rambla ha derivat en la conscienciació respecte que cal protegir els eixos comercials principals davant la possibilitat d’atacs amb vehicles. Hi haurà mesures futures a les avingudes Meritxell i Carlemany

Actualitzada 24/08/2017 a les 06:32

Els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany han acordat, amb els responsables de la policia, la necessitat d’instal·lar mitjans de protecció a les avingudes Meritxell i Carlemany. L’objectiu és dificultar l’opció perquè entrin vehicles i es puguin produir atropellaments massius com el que va tenir lloc a la Rambla de Barcelona. En aquesta primera fase tan sols s’ha establert l’objectiu, i ara ha de començar un període d’estudi on es concretin quines seran les mesures idònies. És important que des del primer moment es tingui clar la necessitat de compaginar l’increment de la seguretat amb la gestió de l’eix comercial. Cal recordar que a les dues avingudes hi entren vehicles cada dia per a càrrega i descàrrega. Fins i tot l’avinguda Meritxell està oberta al trànsit a les nits i una part del matí. El model ha d’anar molt més enllà de la decisió de col·locar més o menys pilons que impedeixin el pas de vehicles, sinó que caldrà segurament cert replantejament en alguns punts. D’entrada, a l’avinguda Meritxell s’hi pot accedir perfectament en cotxe per fer un tram, tot i que és de vianants, ja que no s’ha resolt encara la cruïlla d’accés a Bonaventura Riberaygua. Les entrades i sortides de cotxes s’esdevenen a diferents llocs de l’avinguda, tot i que són puntuals. Tots aquests conceptes s’han d’analitzar i reflexionar, perquè una actuació en matèria de seguretat ha de ser global i no es pot limitar a posar només pilons protectors a certs punts d’accés a Meritxell i Carlemany. En la reunió d’ahir es va parlar d’elements punxants per aturar els vehicles que vulguin accedir sense permís, i de càmeres de seguretat connectades amb la policia. La voluntat d’augmentar els mitjans de protecció és positiva perquè no tindria cap sentit no prendre precaucions quan ha quedat clar que el terrorisme islàmic té com a objectius els atropellaments a zones turístiques concorregudes. I Andorra n’és una, tot i que afortunadament no hi ha hagut cap indici respecte que el Principat pugui haver estat mai dins dels possibles objectius dels terroristes islàmics. Com en la major part de temes, l’èxit de la iniciativa dependrà de la capacitat per fer la mitjana justa entre incrementar la seguretat i mantenir l’atractiu i funcionalitat del centre comercial.