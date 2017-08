Un problema greu

Els immobiliaris posen damunt la taula un problema molt greu que s’ha produït derivat de l’entrada en vigor de l’intercanvi automàtic d’informació fiscal. Hi ha uns quatre mil habitatges que s’han quedat bloquejats

Actualitzada 23/08/2017 a les 06:38

Ni vendre’s, ni llogar i amb dificultats per utilitzar-lo com a segona residència. Aquest és el desolador panorama per a uns quatre mil habitatges propietat de no residents que els immobiliaris calculen que s’han quedat bloquejats amb l’intercanvi d’informació automàtica. La venda o el lloguer acaben vinculant el pis a un compte bancari i a posar-se en el radar de l’intercanvi d’informació. Aquest problema era conegut abans que entrés en vigor l’obligació de traspassar la informació fiscal dels no residents, i el posicionament oficial ha estat el de desmarcar-se al·legant que és un problema d’un no resident amb la Hisenda del seu país. Però cal anar més enllà i tenir present quina és la realitat. És ben cert que aquests no residents, especialment espanyols, haurien d’haver regularitzat la seva situació aprofitant alguna de les amnisties fiscals. Però no és menys cert que actualment l’administració espanyola utilitza un mètode de sanció que normalment puja més la multa que el valor del bé. Fins i tot el model ha estat denunciat a la Unió Europea per abusiu. Es tracta d’una situació molt complexa, però s’ha de ser conscient que té i tindrà un impacte directe al país. Una borsa de pisos d’aquesta magnitud és impensable que pugui quedar penjada, sense vendre’s o ocupar-se, in aeternum. D’alguna forma s’han de començar a cercar camins que puguin donar-hi sortida i possiblement caldrà que l’executiu acabi parlant amb el sector immobiliari per veure quines opcions hi ha. Sigui culpa de qui sigui, la realitat no es pot obviar i és evident que el problema no desapareixerà per si mateix. Esperar que en el futur la legislació espanyola canviï de forma substancial i faciliti una sortida és una opció sense massa possibilitats veient l’escenari actual. Govern pot adduir que no en té cap culpa, i possiblement és cert, però té la responsabilitat de buscar i trobar solucions als problemes nacionals. I aquest és important, perquè a mitjà termini és de conseqüències imprevisibles. Perquè acabar amb una altra onada de noves construccions, davant l’actual falta d’habitatge de lloguer i existint milers de pisos buits, seria també una ir­res­ponsabilitat. Aquesta bossa de propietats és molt gran en un espai tan petit i ja està marcant en part el mercat immobiliari nacional.