L'èxit de la Vuelta

L’etapa de la Vuelta a Espanya es va saldar amb un èxit organitzatiu i de presència als carrers. Milers de persones van donar suport als corredors amb un final que va ser dels emocionants, amb molts dels favorits força a prop

Actualitzada 21/08/2017 a les 21:04

L’organització de l’etapa de la Vuelta va tornar a ser “excel·lent”, tal com van destacar els organitzadors de la cursa espanyola. El repte es va tornar a passar amb una nota molt alta i la coordinació i l’efectivitat van ser exemplars. Es tractava d’una edició amb una diferència important respecte a les anteriors: el temor que encara sura en les concentracions ciutadanes massives després dels atemptats a Barcelona i Cambrils. L’increment de les mesures de seguretat era palès, amb un desplegament important de les forces de l’ordre i una limitació en els desplaçaments que ha portat a tallar molts més carrers que en altres oportunitats. És cert que ahir molts ciutadans van patir inconvenients, especialment perquè el trànsit va quedar tallat durant moltes hores, però les necessitats d’extremar al màxim les mesures de seguretat passen per sobre d’altres prioritats. La mateixa paciència s’ha de demanar per aquest matí mentre es faci la sortida. La Vuelta continua sent un gran aparador per a Andorra, de la qual se’n mostren els paisatges, la muntanya, i es fa una menció constant d’indrets del país durant les més de dues hores (incloent-hi les cerimònies i activitats post­cursa) que es transmet per televisió. Es tracta d’esdeveniments d’un gran impacte, amb un cost relativament petit i que segurament són molt més efectius que les campanyes de publicitat directa. Govern ja ha avançat que s’està negociant perquè l’any vinent torni la ronda espanyola, i seria un gran èxit aconseguir que fos una de les darreres etapes i amb un desplegament de ports de muntanya. Les etapes èpiques que han fet entrar el país amb lletres d’or en la història del ciclisme sempre han estat d’extrema duresa, i sovint han decidit el guanyador final. Aquest tipus de decisions depenen gairebé de forma exclusiva de l’organització i de quin traçat vulguin fer i en quin ordre es desenvolupen les etapes. A nivell esportiu, però, encara que només era la tercera etapa, s’ha pogut gaudir de l’emoció fins al final, amb un canvi de líder i Chris Froome vestint-se de vermell. L’executiu encerta amb la política d’anar demanant constantment acollir etapes de la Vuelta i del Tour perquè és la millor fórmula perquè la majoria d’anys, especialment per la ronda espanyola, es pugui viure la cursa al Principat.