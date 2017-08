La tirolina del cònsol

El comú de Sant Julià projecta una tirolina gegant: de la cota 2.000 a la 1.600 a Naturlandia, amb la qual aspira revitalitzar el parc i, juntament amb l’impuls del ràfting al riu Valira, resoldre els problemes d’aïllament turístic de la parròquia

Actualitzada 21/08/2017 a les 06:45

Les actuacions del comú de Sant Julià són cada vegada més desconcertants en tot el que té a veure amb Naturlandia i amb projectes per dinamitzar la parròquia a nivell turístic. Del comú, o del cònsol exclusivament, a la vista de com s’han gestionat determinades situacions, començant per la mort de l’os. Per no fer front a la realitat que el parc d’animals és inviable i que tot el complex s’ha de replantejar sense que es pugui descartar cap alternativa per dràstica que sigui, s’ha optat per presentar un pla econòmic envoltat de massa dubtes mentre paral·lelament s’intenta desviar l’atenció amb iniciatives inversemblants. La reunió de poble que va convocar Josep Miquel Vila per explicar la situació financera de Naturlandia i les perspectives de futur, de ben poca cosa va servir. Primer, perquè la viabilitat va lligada a un volum de visitants diaris i al llarg de tot l’any de manera continuada al qual no s’arriba ni en plena temporada alta. Segon, perquè no va fer falta que passessin gaires dies perquè es comencessin a evidenciar les contradiccions del pretès pla d’accions per reflotar Naturlandia. Amb l’afer de Torb i la nefasta gestió amb què es va afrontar la crisi –farcida de silencis i mentides i sense depurar responsabilitats– els responsables comunals van perdre la poca credibilitat que els quedava en aquesta qüestió. Vila aposta ara per dos projectes amb l’esperança que resoldran els problemes d’aïllament de Sant Julià i li permetran minimitzar els acomiadaments a què obligaria la redimensió del parc. Ambdós improbables. El primer, perquè no es donen les condicions objectives òptimes per materialitzar-lo, i el segon, per l’enorme inversió que comportaria. El primer és fer un circuit de ràfting al riu Valira que inicialment havia d’incloure Escaldes i Andorra la Vella, però fa dies que es van despenjar del projecte. Ni per l’entorn, ni pel cabal del riu, ni per l’impacte sobre la llera, ni per les alternatives de condicionament sembla que hagi de tenir gaire recorregut. El segon és instal·lar una tirolina gegant entre la cota 1.600 i 2.000 per atraure més visitants al parc. El problema és que té un cost aproximat de 3,5 milions d’euros. Si el del ràfting ja és polèmic, el de la tirolina ha deixat el cònsol pràcticament sol en la seva defensa, i una part de la majoria que li dona suport no en vol ni sentir a parlar. La gravetat de la situació econòmica no aconsella suportar fugides endavant tan cares. La nova pirueta del cònsol li farà guanyar temps però no li resoldrà la qüestió de Naturlandia, que va camí d’enquistar-se si no és que ja ho està.