Forfet unificat

Actualitzada 18/08/2017 a les 20:41

Enmig de la polèmica que es va generar per la declaració d’interès nacional de la plataforma de Soldeu, Toni Martí va prendre dues iniciatives: convocar els responsables de les estacions a una reunió a Govern per reflexionar com ha de ser el món de l’esquí els propers 25 anys, i posar sobre la taula la possibilitat que es comercialitzés un forfet conjunt de tots els camps de neu. Pel camí, Grandvalira s’havia trencat i Joan Viladomat portava a la justícia la plataforma i amenaçava de sortir de l’esquí escolar. La maniobra de Martí tenia un doble objectiu. Per una banda, situar el debat sobre l’esquí lluny de Soldeu; i per l’altra, deixar en evidència l’accionista majoritari de Saetde, ja que és més que previsible que s’oposi al projecte del forfet conjunt. Aquest tipus de forfet existeix però només si es compra el de temporada o el de 5 dies d’ús no necessàriament en dies consecutius, i el que el cap de Govern plantejava –o almenys és el que cal entendre, tot i que no quedés gaire clar– és que es pogués adquirir per períodes temporals més diversos. Una idea que no per oportunista (no hi ha un estudi públic que demostri que hi ha una demanda evident) deixa de ser interessant, ja que s’amplia l’oferta del producte esquí, s’ofereix una nova variable amb un atractiu innegable i es potencia la marca Andorra com a referència en el sector turístic internacional. Així ho han estimat la majoria dels cònsols de les parròquies amb camps de neu. En un entorn que és cada vegada més competitiu, la possibilitat d’ofertar un forfet que a la pràctica convertís Andorra en una única estació és un avantatge de primer nivell. Ara bé, sempre que en primer lloc totes les parts implicades creguin en el projecte. Si ja comença envoltat de suspicàcies, millor ni intentar-ho per no tornar a fer el ridícul. El següent pas seria impulsar una política de promoció i comercialització amb tots els recursos necessaris. L’actual forfet únic de cinc dies vàlid per a les estacions d’esquí alpí és gairebé desconegut per al gran públic, i no solament a banda i banda de les fronteres. Fora de la gent del país, el volum de vendes és irrellevant. Dins del debat de com ha d’evolucionar un producte d’èxit com és l’esquí per continuar-ho sent, l’estudi del forfet únic pot ser un excel·lent banc de proves pel que fa a les possibilitats de col·laboració entre les estacions. A mesura que s’aprofundeixi i s’avanci en el projecte, sempre amb màxima seriositat, es veurà quina és la capacitat de les parts de mirar més enllà dels límits geogràfics que delimiten la parròquia.