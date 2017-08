Escalfament innegable

Les estadístiques de Feda revelen anomalies en les temperatures respecte a l’històric acumulat derivades del canvi climàtic que tenen conseqüències en el calendari de producció d’energia i en el consum, que no deixa de batre rècords

Actualitzada 14/08/2017 a les 20:58

Les alteracions meteorològiques que molt sovint sorprenen amb canvis de temps inesperats acostumen a donar peu a converses que apunten al canvi climàtic, però les evidències són cada vegada més innegables. Les dades que recull FEDA són una font d’informació inqüestionable sobre la repercussió que l’escalfament està tenint ja al Principat. Les estadístiques demostren que les temperatures no segueixen els patrons establerts històricament, i això es reflecteix en la producció energètica i en el consum, i no sempre ambdós elements van encaminats en el mateix sentit. Una circumstància que obliga la parapública a tenir en compte paràmetres nous per preveure la quantitat d’electricitat que podrà generar en cada moment així com la demanda a la qual haurà de respondre. Les constatacions més recents revelen que la pujada dels termòmetres sobtada que s’ha registrat en alguns moments de l’hivern fon la neu i fa possible produir més a la central hidroelèctrica. Situació excepcional que no figurava en els plannings de l’empresa i que té una lectura positiva perquè serveix per rebaixar puntualment la dependència de l’exterior, però quan el que fa la temperatura és baixar anòmalament la conseqüència social és més negativa. La companyia factura més electricitat, però a les llars es dispara la despesa. Els balanços mostren pics de puntes de consum en èpoques en què no eren habituals que obliguen a l’energètica a estar preparada per tenir capacitat per assolir aquests nivells màxims, tant per a moments de fred com per a la intensa calor com la patida ara fa uns dies, que ha renovat el rècord de tots els mesos d’agost. El canvi climàtic tindrà sens dubte més efectes que ara només es poden albirar i d’altres que seran imprevisibles, però el de la quantitat de precipitacions de neu que es poden acumular i els períodes de més fred que portaran nevades ja és una preocupació de fa anys. Els estudis no sempre coincideixen sobre l’altitud, on les estacions d’esquí ja no seran rendibles perquè l’escalfament global impedirà que els arribi la neu. Els camps de neu andorrans fa anys que contemplen aquestes previsions i han incrementat força i millorat les instal·lacions per a la innivació. Tots els preparatius, en noves energies i nous patrons de consum per avançar-se a un canvi ja constatable seran una bona inversió de país.