Traves amb Portugal

Les relacions comercials, administratives, institucionals i personals entre Andorra i Portugal són constants i les dues parts s’han d’implicar perquè millorin i els residents no trobin obstacles en cap dels dos territoris

Actualitzada 07/08/2017 a les 20:36

La comunitat portuguesa conviu amb traves que dificulten el dia a dia en les relacions amb el país d’origen. La visita que el president de la República farà al setembre al Principat és una ocasió idònia per plantejar-les i per eliminar petits malentesos que de vegades són la causa dels problemes que es compliquen quan es tracta de fer transaccions entre un país i l’altre. Gairebé onze mil persones figuren inscrites al consolat com a residents lusitans a les Valls, un pes demogràfic que justifica que ambdós estats facin més esforços perquè la dinàmica de treball sigui molt més fluïda. Com reclama la quantitat de relacions comercials, administratives, institucionals i evidentment personals que s’estableixen diàriament entre Portugal i Andorra. I les converses que Marcelo Rebelo de Sousa mantingui amb les autoritats nacionals han de servir per solucionar dificultats com les que exposa el cònsol honorari per la retenció del deu per cent de les pensions i el retard per cobrar-les, que xifra de tres a sis mesos, quan marxen del país. A les llistes de la CASS figuren milers d’assegurats portuguesos que han cotitzat i hauran de rebre una jubilació i, per tant, la tramitació s’hauria d’agilitar entre els dos organismes de la seguretat social implicats per normalitzar un cobrament força habitual, perquè una part important dels residents tornen al seu país quan finalitzen la vida laboral activa. Amb la supressió de la retenció impositiva actual sempre que pugui quedar emparada pels convenis existents entre els dos països. I també hi hauria d’haver normalitat en les tramitacions bancàries que els residents volen fer amb les entitats lusitanes. Les objeccions de les quals es queixa el cònsol només poden ser atribuïbles a la desconfiança des dels bancs de Portugal, que potser no han assumit l’homogeneïtzació i les pràctiques de transparència en l’operativa de la banca nacional. Els estàndards que apliquen són els mateixos de qualsevol país i no hi ha motiu per als recels que provoquen maldecaps als portuguesos que treballen a Andorra quan fan estada al lloc d’origen. El viatge de Rebelo de Sousa evidencia l’interès del mandatari per conèixer la situació dels compatriotes i la bona relació entre els dos estats, que ha de fer possible anar acabant amb tots els entrebancs existents.