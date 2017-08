Allotjaments regulats

El pas dels anys havia fet molt necessari actualitzar una normativa sobre allotjaments turístics que data del 1998 i actuar sobre un nou fenomen

La nova Llei general de l’allotjament turístic ja està en vigor. Una normativa necessària per adaptar-se a les noves realitats i les noves necessitats del viatger en un sector que ha canviat notablement des de l’aprovació de la normativa anterior (1998) i de tots els reglaments que la van desenvolupar en anys posteriors. Des de llavors han eclosionat amb força noves modalitats d’allotjament i un cas paradigmàtic són els pisos destinats al lloguer turístic. De fet, el 2008 es va aprovar una Llei específica per regular el que es van anomenar apartaments moblats per a vacances, pisos dedicats al lloguer per dies o setmanes situats en edificis residencials. Tot just llavors esclatava la crisi i aquesta modalitat d’allotjament es va veure com una oportunitat de donar sortida a immobles que difícilment es vendrien. Un fenomen que ha provocat un augment imparable del nombre de llits d’aquest tipus i situacions teòricament lluny de la filosofia de l’allotjament: l’acumulació d’un gran nombre de pisos turístics en un únic bloc que continua tenint una utilitat residencial. La nova llei limita aquesta pràctica per intentar garantir la igualtat de condicions entre allotjaments. L’administració considera que és de rebut que hi hagi equitat respecte a exigències sobre seguretat o accessibilitat quan hi ha clarament un negoci turístic concentrat en un edifici, malgrat que inicialment s’hagués concebut com a habitatge residencial. Unes exigències importants i que el temps dirà si propietaris i empreses que els exploten estan disposats a assumir o bé si prenen la decisió de prescindir d’alguns pisos turístics per quedar-se per sota del llindar que obligaria al canvi d’ús a hoteler. Era necessari establir unes limitacions perquè també s’ha de prendre en consideració els que viuen tot l’any en edificis on hi ha un elevat nombre de pisos turístics i, per tant, de persones de pas, de la mateixa manera que la legislació s’havia de dotar d’eines per lluitar contra un altre fenomen que creix, el dels pisos que s’arrenden a visitants de manera il·legal. L’executiu creu que els tràmits menys feixucs i costosos faran que aflorin immobles que es promocionen en plataformes web sense estar regularitzats. Els resultats es veuran un cop s’apliqui la nova normativa. Caldrà, però, un reforç de controls i inspeccions.