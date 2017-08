Més tones incinerades

El forn de la Comella va cremar l’any passat gairebé 37.500 tones de residus, la xifra més elevada des del 2009. L’evolució de l’activitat de la planta fins a final d’abril d’aquest any fa preveure que les deixalles incinerades seguiran a l’alça

El centre de tractament de residus de la Comella ha experimentat els darrers anys una caiguda de les tones incinerades a conseqüència de la crisi econòmica, però també de les iniciatives de foment del reciclatge. Amb la recuperació de les xifres de població resident, de visitants i el creixement de l’activitat econòmica era d’esperar que el volum de deixalles que arriben a la planta s’incrementés. L’any passat s’hi van cremar 37.407 tones, la xifra més elevada des del 2009, i l’evolució d’aquest any fa pensar que aquesta quantitat podria augmentar. Entre el gener i l’abril les tones cremades han fregat les 15.000 i a la brossa que puguin generar ciutadans, turistes i empreses s’hi hauran d’afegir les que arribin de la Cerdanya, una operativa que va començar la primera setmana de juliol. Precisament l’acord amb Catalunya ha tornat a provocar les queixes de les entitats de defensa del medi ambient, contràries a la incineració i que des que era un projecte es van oposar a la construcció. Eren de preveure i són conseqüents. L’executiu té l’obligació que el transport i el dipòsit d’aquests residus siguin segurs i compleixin totes les garanties, però el bon veïnatge amb el territori veí i el fet que instal·lacions catalanes rebin un gran nombre dels residus que genera el país i que necessiten un tractament especialitzat feia molt difícil, si no impossible, negar aquest cop de mà. S’ha parlat a bastament dels errors i deficiències en el plantejament de la planta i si ja de per si s’ha d’exigir als gestors que garanteixin el funcionament òptim, aquesta reclamació és encara major quan des del Govern es proclama una aposta forta i decidida pels valors de la sostenibilitat i, per tant, per la reducció, el reciclatge i la reutilització de les deixalles. De fet, el pla nacional de residus així ho transmet, i noves apostes com ara la recollida de la brossa orgànica de les grans superfícies comercials per fer-hi compost en una instal·lació de la comarca veïna. De la planta s’ha de garantir la correcta explotació, que no provoqui molèsties ni perjudicis als veïns i un control estricte sobre les emissions perquè els valors no ultrapassin els límits, però, en paral·lel, s’ha de seguir evolucionant cap a una política d’acord amb els principis de la protecció del medi i, per tant, per la reducció de residus i els tractaments més respectuosos amb l’entorn.