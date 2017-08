D'excursió per les obres

Actualitzada 04/08/2017 a les 07:41

El cap de Govern, acompanyat del ministre Jordi Torres, van protagonitzar ahir un d’aquells actes que agraden tant els assessors però que a la pràctica no tenen gaire recorregut ni per als mateixos polítics. A menys que sigui alguna cosa més que una visita guiada sense més informació que la que és evident i sabuda. Una possibilitat que no és dona mai. Primer perquè l’acte està concebut per no sortir del discurs oficial amanit amb alguns tòpics de rigor. L’objectiu és que es visualitzi que s’inverteix –se satisfan les demandes de la ciutadania i alhora s’impulsa la reactivació econòmica–, com s’inverteix –necessitats peremptòries inqüestionables– i on s’inverteix –arreu del territori sense distinció–. Segon per què el contacte amb els protagonistes és constant. Sense anar més lluny, Torres va ser qui va passejar els mitjans fa una setmana pel nou camí ral d’Ordino. Ahir Martí i el ministre d’Ordenament van visitar les obres en curs més emblemàtiques i, casualment, els va permetre fer un viatge que començava a la capital i abraçava les dues valls amb parades a Encamp i Ordino. Dotar la justícia d’un edifici propi i amb unes instal·lacions adequades a la realitat actual i que permetés a tots els actors poder treballar en condicions era urgent. Una altra qüestió és si era necessari fer un complex com el que s’ha projectat. La resposta és que no. Està sobredimensionat i l’interior és opulent. El projecte de l’hotel Rosaleda té altres connotacions que justifiquen plenament la iniciativa. La recuperació d’un edifici històric amb valor arquitectònic contrastat i l’impuls que ha de donar a Encamp convertir-se en seu del ministeri de Cultura com a espai sobre el qual ha de girar el reordenament urbanístic de la zona. En paral·lel, contribuirà a canviar la imatge que es té de la parròquia, que podria esdevenir un centre cultural de primer nivell. L’última etapa de l’excursió va ser la visita als treballs de la carretera de Llorts, igualment necessaris i que haurien de tenir continuïtat en altres vies. La maniobra de marxandatge polític s’ha acabat de l’única manera que no es podia acabar; que no per esperada deixa de ser significativa. Quan des de Govern s’organitza una tournée al voltant de les obres en edificis i infraestructures ni Martí ni Torres poden passar per alt que el que la majoria de la població vol saber és si està previst tirar endavant el projecte The Cloud. Doncs ho han fet i el misteri continua envoltant el futur de l’edifici. També el de l’espai multifuncional. És d’esperar que la propera gira tingui més sentit.