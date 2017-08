Col·laboració sanitària

La visita de la ministra de Sanitat espanyola, Dolors Montserrat, va fer palès de nou les bones relacions que hi ha entre governs, que ahir es van traduir en la firma d’un protocol per al tractament de malats amb infeccions d’alt risc

Les relacions entre el Govern d’Andorra i l’espanyol passen per un moment de màxima fluïdesa. L’últim exemple el vàrem tenir amb la visita de la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, que va copresidir amb Carles Álvarez una reunió bilateral sobre qüestions sanitàries. La col·laboració i el suport del país veí amb les necessitats que Andorra pugui tenir va ser el fil conductor de la trobada. Es va firmar un protocol per al trasllat i tractament de persones afectades de malalties infeccioses d’alt risc. Però més important encara és el ventall de possibilitats que obre l’actual nivell d’entesa entre ambdós estats. Hores d’ara la donació de sang serveix per ajudar a pal·liar les necessitats dels hospitals espa­nyols i des d’ahir es treballa per possibilitar que sigui a l’inrevés si es dona el supòsit. De la mateixa manera s’ha obert la porta a participar en assajos clínics a través de l’Agència Espanyola del Medicament. S’ha arribat al compromís de treballar conjuntament per convertir l’hospital de Meritxell en un centre de referència dels Pirineus. També s’ha posat sobre la taula la problemàtica de la donació d’òrgans que hores d’ara és inviable a Andorra i no només per les limitacions sanitàries, sinó i sobretot perquè no es disposa d’una llei que reguli l’opció. La ministra Montserrat ha assegurat que no hi ha d’haver cap problema per superar aquest escull sempre que hi hagi un text legal que ho reguli. Álvarez Marfany s’ha compromès que s’entrarà a tràmit a final d’any, juntament amb la que regularà la reproducció assistida. Finalment hi ha la qüestió de com pot afectar Andorra que l’Agència Europea del Medicament s’instal·li a Barcelona en haver d’abandonar Londres pel Brexit. Es preveu que atregui un bon nombre d’empreses biomèdiques. De les paraules de Montser­rat s’extreu que les sinergies que es puguin derivar cap a Andorra tindran la col·laboració d’Espanya. Tant si es tracta d’empreses del país que hi participen oferint serveis, com si les que venen per l’Agència Europea decideixin instal·lar-se aquí. En un context favorable en les relacions bilaterals cal saber aprofitar les oportunitats que es presentin i el primer és eliminar dificultats que poden impedir que projectes rellevants quedin aturats. Com, per exemple, l’arribada de l’Institut Marquès, que està pendent de disposar del marc legal que prevegi la reproducció assistida. Amb el benentès que un cop la llei s’aprovi ja no sigui massa tard. Igual que s’ha d’erradicar qualsevol escenari i actuació que pugui comportar que es descarti Andorra com a alternativa.