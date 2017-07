Alcohol zero al volant

La policia va detenir la setmana passada setze persones, onze de les quals de menys de 23 anys, per superar una taxa d’alcoholèmia de 0,8, en el marc de la campanya de controls preventius que va posar el marxa el 30 de juny passat

La campanya preventiva d’alcoholèmia que la policia està duent a terme des del 30 de juny mostra uns resultats que són més que preocupants. Només la setmana passada van ser detingudes setze persones per superar la taxa de 0,8, onze de les quals de menys de 23 anys. Lamentablement no es tracta d’una situació excepcional quant al nombre de conductors controlats en el marc d’aquesta operació policial. Més enllà que ens trobem en un període de festes a totes les par­ròquies, situació que incrementa les conductes de risc al volant, els números són alarmants en totes les èpoques de l’any. En primer lloc perquè per pocs casos que detectin sempre són molts, i després perquè les campanyes s’activen en les dates presumiblement de màxim risc, així que no es disposa d’informació contrastada pel que fa a la resta de l’any. Tot i així, del que no hi ha dubte és que estem davant d’un greu problema i que tant les accions coercitives com les pedagògiques no estan donant els fruits esperats. Els esforços institucionals en campanyes de publicitat i en jornades educatives per conscienciar els ciutadans de no conduir si han begut no tenen un retorn prou destacable i encara menys constant. Tampoc les actuacions repressives serveixen per erradicar aquesta xacra, ni tan sols per marcar una tendència progressivament a la baixa. Està contrastat que la repressió per si sola no acaba amb aquestes problemàtiques i que sense un suport instructiu no s’obtenen solucions. Ara bé, això no ha de ser cap impediment per obrir un profund debat de quina ha de ser la taxa màxima d’alcoholèmia permesa. Actualment la legislació preveu que per sota els 0,5 grams d’alcohol per litre de sang no comporta una infracció. De 0,5 a menys de 0,8 suposa una sanció monetària i a partir de 0,8 en endavant les conseqüències són penals i econòmiques, que varien en funció de la gravetat de la situació que s’hagi arribat a produir. El detingut en aquesta casuística sempre surt amb antecedents. La qüestió que ens hem de plantejar és per què s’ha de permetre que agafi el volant una persona que ha consumit alcohol per baixa que sigui la quantitat. Seria difícil per no dir impossible trobar un motiu objectiu per oposar-se a reduir la taxa mínima permesa a zero. El missatge sobre el binomi vehicle-alcohol seria inequívoc, a banda que és una qüestió de coherència. Hi ha un últim element a tenir en compte i és la responsabilitat de l’entorn familiar per prevenir conductes de risc. La solució ha de passar per múltiples variables.