Un Cirque d'èxit

El cinquè muntatge d’‘Scalada’ de la companyia canadenca va tancar-se ahir amb l’última representació, però el ministeri de Turisme manté negociacions per continuar amb la col·laboració l’any vinent, tot i que amb un altre format

Actualitzada 31/07/2017 a les 06:43

La carpa del Parc Central, plena, va acollir l’última funció del cinquè Scalada, que també ha estat l’última en aquest format després de cinc edicions. El ministeri de Turisme ja fa temps que manté negociacions amb la companyia canadenca de cara a continuar amb la col·laboració, però amb un format renovat. Com no podia ser d’una altra manera, perquè malgrat algunes crítiques interessades i amb força connotacions polítiques la iniciativa ha estat un èxit. Això no significa que hagi satisfet tothom o que amb el mateix pressupost es podria haver impulsat alguna altra promoció. Segur. La pregunta és: quina pot donar el mateix volum de retorn?, no solament per l’increment de turistes, sinó pel prestigi que insufla a la marca Andor­ra un espectacle de qualitat reconeguda internacionalment. La col·laboració amb el Cirque va néixer amb la voluntat de complementar l’oferta turística per poder seguir sent el màxim de competitiva, i s’ha demostrat una fórmula que obté resultats. No hi ha dubte que és necessari potenciar estratègies de diversificació, perquè és evident que amb el producte tradicional, sobretot els mesos d’estiu, no és suficient per atreure nous visitants. L’oferta turística al nostre entorn és cada vegada més competitiva, alhora que els clients són més exigents. La proposta d’Andorra és magnífica, però esdeveniments com l’espectacle únic i gratuït del Cirque du Soleil o la possibilitat d’acollir grans proves esportives com el Tour són condicions necessàries per continuar creixent i diferenciar-nos. Els últims anys s’ha crescut de manera continuada i sostinguda als estius, quan fins no fa gaire la tendència era totalment l’oposada. És perquè els països del nostre entorn han començat a deixar enrere els moments més durs de la crisi econòmica, però també per la feina que s’està fent, tant des del sector públic com del privat, per millorar en tots els aspectes el producte ofertat. Espectacles com el del Cirque van lligats a una qüestió també de molt calat, com és la necessitat de disposar d’un espai multifuncional. I no només per alliberar les places de pàrquing tan necessàries del Parc Central, que també, sinó perquè les possibilitats de diversificació de l’oferta que obre un complex d’aquestes característiques són enormes. El Govern manté que tirar endavant el projecte és una prioritat, però no passa d’una declaració d’intencions, ja que ni es disposa d’un estudi com cal. No sembla doncs que veurem l’inici de les obres aviat, i menys a poc més d’un any de les eleccions. Igual que amb The Cloud.