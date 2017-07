Èxits d'Andorra Telecom

Andorra Telecom va iniciar l’any passat una estratègia de diversificació que va arrencar amb l’impuls d’un ‘call center’ que ja dona feina a 60 persones. La decisió de més impacte va ser adquirir el 2,7% de l’espanyola MasMóvil

er frenar l’impacte de la caiguda d’ingressos de la itinerància, Andorra Telecom va reinventar-se i va iniciar nous projectes empresarials que li havien de permetre obtenir noves fonts de finançament. El primer va ser el call center que opera des de l’edifici dels Arcs massanenc que va impulsar juntament MST Holding i que està donant uns resultats prou satisfactoris: va arrencar amb una trentena de treballadors el febrer del 2016 i ja en té 60, té previsió de fer créixer la plantilla fins a les 80 persones els pròxims mesos perquè hi arribaran nous clients i, en conseqüència, la major activitat fa preveure que la facturació es duplicarà respecte a la del 2016. Les xifres constaten l’encert d’invertir en aquesta iniciativa que reverteix en el país amb la creació de nous llocs de treball. Uns mesos després de presentar el centre d’atenció telefònica, la companyia de telecomunicacions anunciava la compra del 2,7% de l’espanyola MásMóvil, la quarta operadora de l’Estat veí del sud. Una operació de molt més abast que també s’ha evidenciat com a encertada pel creixement que ha experimentat el valor de les seves accions i que alhora havia d’incidir en la quotidianitat dels clients d’Andorra Telecom, ja que havia de permetre a la companyia oferir-los línies de mòbil espanyoles. Un projecte que es debilita per la rebaixa de les tarifes d’itinerància que ha aplicat l’empresa i que provoquen que hi pugui haver menys interès dels usuaris a tenir una segona línia espanyola però que el seu director general, Jordi Nadal, assegura que continua vigent i amb l’objectiu de fer-lo realitat el 2018. Així hauria de ser, perquè com a empresa cent per cent pública que continua sent i pel monopoli que ostenta, oferir un servei òptim al client ha de ser la seva prioritat primera. La seva imatge s’ha vist tocada per deficiències de funcionament, les tarifes que aplica també han estat font de crítiques per part d’usuaris, però s’han fet esforços en la millora de la política de preus –malgrat que s’hi pot fer més i se li ha d’exigir que així sigui– i també en la renovació tecnològica. Davant la previsible caiguda dels ingressos a conseqüència de la fi de la itinerància a la Unió Europea, Andorra Telecom ha fet una aposta decidida per embarcar-se en nous projectes i n’han d’arribar més, assegura el seu director. Els resultats ara per ara l’acompanyen.