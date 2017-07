Adolescents vulnerables

Els pisos tutelats de l’àrea d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del ministeri d’Afers Socials acullen nou joves que no poden viure amb les famílies i que tenen l’oportunitat d’agafar autonomia per preparar-se per a l’emancipació

Actualitzada 23/07/2017 a les 06:47

Els pisos tutelats són una transició entre el centre d’acolliment (CAI) i la vida adulta per a joves que no poden viure amb els pares perquè aquests n’han perdut la custòdia i no l’han recuperat. Una fórmula de la qual actualment participen nou joves que tenen el suport dels professionals de l’àrea d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència del ministeri que els ajuden a tenir les habilitats per preparar-se per a una emancipació futura. L’eina pretén que el xoc que pot suposar enfrontar-se a la vida adulta no esdevingui quelcom problemàtic per als qui no tenen una xarxa familiar de suport i han estat sota la tutela de l’Estat i els quals, per aquesta casuística, ja es troben en una situació més vulnerable. Compleix, a més, amb la finalitat que no hi hagi una barreja important d’edats a La Gavernera, perquè nens i adolescents tenen necessitats i requereixen una atenció diferenciada. Hi ha una rotació evident provocada pel fet que quan els joves ja han complert la majoria d’edat i estan preparats per fer-ho abandonen aquests pisos per començar a viure pel seu compte. Aquest any ho faran dos –ja ho han fet dos més– i ja està prevista la derivació de quatre menors des del CAI perquè facin el mateix procés que els seus antecessors. Els nou ocupants dels pisos tutelats formen part de la vuitantena de nois d’entre 16 i 25 anys que atén aquesta àrea del ministeri, entre tutelats, extutelats i joves en situació vulnerable. Precisament aquest mes de juliol s’ha posat en marxa una prova pilot per a 15 adolescents en una situació de risc que consisteix en un suport socioeducatiu per a aquests menors que viuen en entorns familiars desestructurats i que pretén evitar que s’hagi de prendre la mesura més extrema: que l’Estat hagi d’acabar assumint-ne la tutela. L’adolescència és una època complexa en general però els qui la viuen en una situació vulnerable a conseqüència d’un entorn familiar problemàtic es troben, malauradament, en una situació de risc major. És per això que és molt rellevant que els serveis especialitzats d’Afers Socials s’ocupin de dissenyar accions i programes per atendre i acompanyar aquest sector de la població a camí entre la infància i l’edat adulta que es troba en una etapa cabdal, amb perill de caure en conductes de risc, i que necessita guies per afrontar-la.