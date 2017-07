L'èxit de l'esquí

Toni Martí va mantenir ahir una reunió amb els responsables de les estacions per a proposar-los l’elaboració d’un pla d’accions del sector de la neu amb l’objectiu de garantir que els bons resultats actuals es mantinguin els propers 25 anys

Actualitzada 22/07/2017 a les 06:48

Ni la demanda de les estacions perquè l’aportació econòmica del Govern a l’esquí escolar s’incrementi de forma significativa, i cada any, per acostar-se al preu real del forfet és una petició nova, sinó que es va repetint des de fa anys, ni l’interès de Saetde per fer-se amb el control d’Arcalís. Tot el contrari, perquè la iniciativa de Viladomat pot arribar a ser la solució per a Secnoa, que tècnicament està en fallida. El veritable motiu de la reunió que Toni Martí va mantenir ahir amb els responsables dels camps de neu és el trencament de Grandvalira, amb la declaració d’interès nacional de la plataforma de Soldeu de rerefons. No podia ser d’una altra manera. Perquè només una situació excepcional com la que viu aquests moments per la fi d’una de les marques més emblemàtiques d’Andorra, i no només de l’oferta neu, pot explicar la convocatòria impulsada pel cap de Govern. Amb l’afegit que Saetde ja ha anunciat que l’afer de la plataforma arribarà a la justícia i caldrà veure quina és la decisió i com pot afectar els terminis fixats. El trencament de Grandvalira ha estat el detonant per a que des de tots els àmbits es tingui present la importància del sector de la neu en l’economia del país. Una realitat que de tant reiterar-se temporada rere temporada s’havia deixat de valorar tota la feina i esforços que les empreses privades, els comuns i el mateix executiu hi han esmerçat. De manera que la reunió ha tingut dos grans eixos. El primer, el del reconeixement implícit als responsables de les estacions. El segon, i sobre el qual ha pivotat la trobada, què cal fer perquè aquest model d’èxit ho continuï sent els propers 25 anys. Perquè no ha estat una casualitat que aquí hagi funcionat i a altres indrets amb un potencial similar no, ni tampoc el lideratge incontestable de l’oferta de neu d’Andor­ra a la zona dels Pirineus. Ara bé, la reconversió econòmica interna i els canvis a nivell global, que afectaran tots els sectors, fan necessari una profunda reflexió per fixar quina ha de ser l’estratègia a mitjà i llarg termini que garanteixi que l’esquí seguirà sent un potent motor econòmic les properes dècades. La reunió d’ahir només hauria de ser la primera d’un pla de treball amb els agents implicats que s’hauria de materialitzar en un pla d’actuacions per impulsar el sector i continuar sent pioners. Per tant, en aquest estadi no hi tenen cabuda afers particulars entre els camps de neu. Com no seria acceptable que la trobada d’ahir a petició –i per tant qui ha agafat el compromís– de Martí quedés en no res per falta de voluntat política.