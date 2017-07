Funcionaris i eventuals

El Govern va aprovar ahir modificar els contractes dels treballadors eventuals per equiparar-los, pel que fa als complements retributius, als funcionaris i agents com a mesura transitòria fins a aprovar els canvis en la Llei de la Funció pública

Actualitzada 20/07/2017 a les 06:46

Les condicions laborals de tots els treballadors eventuals de l’Administració pública s’acostaran més a les dels funcionaris després que ahir el Govern aprovés la modificació dels contractes que tenen signats. Des d’aquest moment rebran els mateixos complements salarials que els funcionaris i agents amb contracte indefinit. La mesura afecta la retribució de les dietes i sobretot els empleats amb horari nocturn. D’aquesta manera es dona compliment a una reivindicació més que justificada. És una millora salarial, sens dubte, però també és posar fi a una situació discriminatòria. És una mesura transitòria en espera de l’aprovació dels canvis en la Llei de la Funció Pública, de la qual també es beneficiaran les noves incorporacions. Una altra qüestió és el nombre de treballadors eventuals que hi ha actualment a l’Administració, que com el mateix Govern ha reconegut és del tot desproporcionat. Una situació a la qual s’ha arribat després que en les mesures dictades per contenir la despesa a les institucions s’impedís la contractació de nous fun­cionaris. Ara bé, la paradoxa és que la despesa a l’Administració general no ha parat de créixer de manera exponencial des de fa anys. Tot i que amb matisos, és una conjuntura que han contribuït a crear tots els governs amb independència del color polític. Amb la qual cosa s’ha inflat una categoria laboral que no ha servit per donar resposta a la principal demanda per la qual va ser creada. Només cal veure la proporció de la partida de personal en relació al total del pressupost per comprovar-ho –en determinats ministeris supera qualsevol límit acceptable–. Perquè al cap i a la fi l’únic que s’ha fet de manera sistemàtica, amb un tipus de contractació o un altre, és anar incrementant el volum de treballadors públics fins a arribar a l’estat de sobredimensionament actual. Un problema de solució força complexa. Andorra com a Estat està començant a assumir un seguit de noves obligacions a nivell internacional que aniran en augment i que demandaran personal qualificat del qual en aquests moments no es disposa. Una contingència a la qual cal afegir les condicions laborals dels funcionaris, que a la pràctica els converteixen en intocables. Ara bé, la situació ha arribat al límit del col·lapse, i d’una vegada per totes s’ha de reordenar l’Administració per fer-la sostenible, més eficient i amb personal més format. La nova Llei de la Funció Pública hauria de ser la resposta, però fa tants anys que es dona voltes al mateix sense avenços significatius que les expectatives no són altes.