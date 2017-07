Reequilibri amb França

Toni Martí i Vicenç Mateu es van trobar ahir a París amb el Copríncep francès, al qual van explicar les transformacions a diferents nivells que s’estan duent a terme al país. Emmanuel Macron s’ha compromès a venir a Andorra l’any vinent

Actualitzada 19/07/2017 a les 06:46

El desequilibri en les relacions entre Andor­ra i els països veïns s’ha anat accentuant els últims anys en detriment de França. Als cada vegada més intensos vincles comercials, educatius i culturals amb Espanya, s’hi ha afegit la creixent “espanyolització” a l’hora de contractar alts càrrecs per a llocs clau en l’administració, i les cada vegada més estretes relacions amb els governs del país veí del sud. Una política que va aixecar suspicàcies entre els representants francesos al Principat, alhora que entre la població s’estenia –i encara s’estén– la sensació que els nostres governants han abandonat l’equilibri que tan bé ha anat a Andorra. Però la realitat no és tan senzilla. El que és inqüestionable és que ben poc o res s’ha fet fins ara per evitar que el desequilibri s’hagi anat eixamplant. I si s’ha fet alguna cosa amb pes específic ha passat complement inadvertida. Andorra està obligada a tenir una excel·lent relació amb Espanya, i més arran dels últims esdeveniments, que ens han col·locat en una posició molt delicada. Unes actuacions orquestrades des del revengisme i amb l’única finalitat de malmetre el nostre país. Ara bé, aquestes aproximacions polítiques mai poden anar, ni tan sols semblar-ho, en detriment de la relació bilateral amb França. Tot el contrari. En una conjuntura com l’actual han de ser més estretes i intenses que mai. No solament atenent al dia a dia, sinó amb àmplia visió de futur. L’ar­ribada d’Emmanuel Macron a l’Elisi el maig passat, que ha coincidit amb l’inici del procés de desconnexió de la Gran Bretanya de la Unió Europea, està comportant que França cada vegada estigui agafant més protagonisme, fins a l’extrem que es situa al nivell d’Alemanya en la construcció de la nova Europa que neix després del Brexit. En un moment en què Andor­ra negocia un acord d’associació que necessàriament ha de recollir especificitats perquè el nostre país sigui viable. En aquest context era important que la primera visita del cap de Govern i el síndic al Copríncep francès es produís amb la màxima celeritat possible, per fer palès el reconeixement per ambdues parts del lligam institucional entre els dos països. Com així ha estat. Martí i Mateu es van reunir ahir amb Macron a París, on li van fer explícita la transformació del model econòmic amb l’obertura al capital estranger, el nou marc fiscal i el compromís per la transparència que ja té el reconeixement de diferents institucions, entre d’altres qüestions. També van explicar-li els passos que s’han estat duent a terme per intensificar les relacions amb França, i d’aquesta manera restablir l’equilibri històric amb els dos estats veïns. Un canvi de tarannà que comença a donar els fruits esperats i necessaris. La visita de Macron a Andorra l’any vinent ha de servir per tancar definitivament aquesta qüestió.