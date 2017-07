Directius a les escoles

Els directors i els caps d’estudi dels centres del sistema andorrà exerceixen el càrrec de manera temporal i el col·lectiu professional considera que aquesta provisionalitat afecta els plans que es volen tirar endavant

El Sindicat d’Ensenyament Públic reconeix l’esforç del Govern per complir el compromís de treure edictes per eliminar el nombre d’eventuals a Educació. Recorda que fins ara s’han convocat quaranta places, de docents i de col·laboradors, i que s’està seguint la previsió per arribar al centenar de llocs temporals, que s’haurien de reduir. Planteja, però, una reivindicació perquè es regularitzin altres places, les dels càrrecs directius, en les quals no s’ha pensat a fer cap canvi respecte a la situació actual, que pateix la mateixa incertesa. La reclamació del col·lectiu atén arguments similars que a la resta de departaments, estan en situació provisional i això provoca disfuncions als centres. Si en el cas dels docents la temporalitat evidenciava, per exemple, diferències de retribucions entre companys amb les mateixes tasques, quan es tracta de càr­recs directius el SEP sosté que afecta la planificació dels centres i la implementació dels projectes. Els directors i els caps d’estudis de les escoles del sistema andorrà han estat designats per ocupar aquestes places sense establir condicions concretes de durada i no saben el temps que mantindran aquesta responsabilitat. El resultat és que quan dissenyen un nou pla educatiu es poden veure frenats perquè no saben si hi seran per aplicar-lo durant els cursos que caldria. El ministeri hauria de posar fi a aquesta precarietat perquè els projectes es puguin desenvolupar amb continuïtat i sense provisionalitat, i perquè els llocs que ocupen són suficientment importants perquè no sorgeixin dubtes sobre la tasca a fer. La solució passa per fixar el model per determinar qui pot accedir als càrrecs de direcció, com s’hi pot arribar i en les condicions que s’exerciran. Es pot optar per edictes que comportarien durades gairebé definitives o models que ja hi hagi a la resta d’ensenyaments. Com els dels claustres, on es presenta un equip amb una proposta que ha de votar la resta d’integrants del centre. L’opció que siguin professionals amb accés rotatiu i en contacte amb els alumnes a l’aula adaptarà a la realitat els projectes que presentin. I si per accedir-hi es tenen en compte mèrits obtinguts amb formació, que ara no en tenen d’específica, els projectes educatius que emanin des de les direccions seran encara més enriquidors.