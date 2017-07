Avís pel contraban

Actualitzada 14/07/2017 a les 22:25

El contraban des del Pas de la Casa s’ha convertit en un problema important aquest any. Els empresaris de les comarques veïnes es queixen que el diferencial de preu els fa perdre vendes perquè els francesos es desplacen a comprar a Andorra i han alertat del perjudici que els ocasiona l’entrada il·legal de tabac a territori gal. La preocupació ha arribat a les autoritats, com es va evidenciar ahir en el discurs de l’ambaixadora durant la recepció per celebrar el 14 de juliol. La referència de Jocelyne Caballero no pot passar desapercebuda per a Andorra. No deixa de ser un toc d’atenció per recordar al Principat que la mercaderia surt de manera il·lícita del territori nacional i és per tant responsable de frenar aquestes pràctiques. I ho ha de fer amb contundència i eficàcia. Hi ha d’esmerçar tots els recursos i esforços necessaris per demostrar que el que en altres èpoques era una activitat consentida ara queda molt lluny dels estàndards del país, que treballa per donar una altra imatge i espolsar-se els tòpics que l’han acompanyat durant dècades. L’ambaixadora va lloar els avenços en la cooperació duanera però va demanar més. Als controls que es fan al punt fronterer i que serveixen per detectar exportacions de tabac que no s’ajusten a les franquícies marcades l’alerta demanava més reforç en la lluita contra el contraban. Contra el que s’escapa per rutes alternatives de muntanya en grans quantitats que de veritat fan mal als estanquers de l’altra banda de la frontera. Andorra ha de respondre amb escreix a la crida de França i resoldre un problema que s’ha d’assumir com a intern i no com una manera de guanyar-se la vida, com s’interpretava abans. La credibilitat del Principat quedarà força danyada per anar a instàncies internacionals com s’ha fet aquesta setmana amb la UE a demanar un període transitori de vint anys per al tabac i a expressar bona voluntat perquè no surti il·legalment de les Valls si no ho demostra amb fets. L’experiència amb Espanya, amb el desplegament dels grups especials per la frontera que va fer per bloquejar l’activitat dels contrabandistes, ha de servir per no repetir errors. La cooperació amb França és constant i necessària, en l’àmbit comercial i en l’institucional, i no es pot permetre que la falta d’acció amb el contraban malmeti la relació.