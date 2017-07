Apartaments regulats

Actualitzada 14/07/2017 a les 06:34

La proliferació d’apartaments concebuts per a ús residencial que s’han convertit en espais destinats als turistes feia necessària una reglamentació per posar ordre en un sector força desorganitzat. El Consell General va aprovar ahir amb l’únic suport dels demòcrates i la consellera independent Sílvia Bonet la Llei general de l’allotjament turístic, que fixa els criteris exigibles per desenvolupar aquesta activitat. Si el nou text serveix per solucionar totes les mancances actuals es veurà amb l’aplicació de la norma, però durant el debat parlamentari l’oposició es va mostrar crítica i contrària a la regulació. Alerten que té mancances, com ara que no permetrà aturar l’intrusisme que es dona entre els apartaments moblats i sens dubte aquesta és una de les deficiències que fa falta solucionar. L’esclat de la bombolla immobiliària i la crisi va provocar que molts propietaris trobessin en el lloguer dels habitatges residencials una alternativa per obtenir recursos. Ha estat una manera d’aconseguir ingressos per fer front a la hipoteca, que en molts casos de segones residències no es podia assumir, o simplement per treure rendiment a una propietat que s’utilitzava puntualment. Els números que va facilitar als consellers el ministre de Turisme, un increment del 144% de llits d’apartaments turístics en sis anys, evidencien un creixement desproporcionat per al total de pernoctacions que registra el Principat, i per a l’oferta disponible i la necessitat de marcar les normes per exercir aquesta activitat deixant de fer competència deslleial a d’altres establiments, com succeïa fins ara. L’obligació fixada per DA d’inscriure en un registre per oferir un pis com a allotjament per a turistes serà un filtre per detectar els que no hi figuren i es publiciten per internet. I s’haurà d’actuar amb fermesa per sancionar aquestes conductes. El turisme és l’activitat al voltant de la qual gira l’economia nacional i això obliga a donar una oferta segura i controlada als visitants per no dilapidar el prestigi i continuar pujant esglaons en el desitjat qualificatiu de destinació de qualitat. Alhora cal que la barreja de pisos turístics i residencials en un edifici tingui limitacions per fer possible la convivència d’uns i altres, amb interessos ben diferents i difícils de conciliar. De moment s’ha establert la base legal i ara cal aplicar-la i desenvolupar-la correctament.