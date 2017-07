Alcohol per a menors

Actualitzada 11/07/2017 a les 06:43

El consum d’alcohol està acompanyat en moltes ocasions de desinformació i les conseqüències que genera són suficientment greus perquè les institucions i les famílies estiguin molt atents per evitar-les. El coma etílic que la mare d’un menor denunciava al Diari evidencia que hi ha un problema important que cal solucionar quan un nen de 14 anys ha de ser ingressat a l’hospital per ser tractat d’una intoxicació severa per la ingesta de begudes. No és una situació única, si que és excepcional però ja s’han registrat més casos d’aquesta envergadura i això ha portat fins i tot a la creació d’una associació de pares decidits a abordar aquest problema. Sortir i beure ha estat un comportament que han repetit desenes de generacions però que cada vegada té més incidència perquè les edats en què es comença a produir són més baixes i perquè la quantitat d’alcohol que es consumeix és més desproporcionada. En alguns casos s’ha convertit en la raó de la festa i això provoca que es normalitzi perquè tothom ho fa. Amb el component de mimetisme que tenen les accions entre els menors, que tendeixen a fer el que fa la resta, sense gaire reflexió simplement per no quedar-se fora del grup. Conscienciar els joves dels problemes que comporta ingerir alcohol és una tasca en la qual s’ha d’insistir perquè és un assumpte que no està resolt ni entre els adults. Per això calen campanyes per impedir que hi hagi conductors beguts al volant. Perquè hi ha persones irresponsables que no tenen en compte que representa un risc molt elevat per a la seguretat del conductor ebri i per a tots els usuaris de la via. I les mateixes situacions es reprodueixen entre els menors i entre els joves que frivolitzen els efectes que té consumir alcohol. Més greu encara és que hi hagi majors d’edat que actuïn amb aquest grau d’ir­responsabilitat i els facilitin la ingesta de begudes quan es presten a comprar-les tot i saber que no està autoritzada la venda a menors. Una pràctica que els pares han comprovat que es dona, com també la d’altres llocs on ignoren l’edat del comprador. És evident que si no en alguns casos no podrien aconseguir-les. La gravetat per a la salut de la ingesta, tan puntual com continuada, amb el risc de possibles addiccions, demana més accions de tota la societat per frenar aquest problema.