Contra la burocràcia

Actualitzada 10/07/2017 a les 06:39

El nou model d’eficiència de l’administració que va prometre el Govern demòcrata no s’ha acabat de concretar. Els empresaris, especialment els que volen fer una inversió estrangera, han situat els tràmits amb l’administració com el pitjor de tot el model. Feixucs, ineficients i amb tants interlocutors que sovint acaben desesperant els peticionaris. És inexplicable que actualment no s’hagi aconseguit eliminar bona part de la burocràcia. Quan s’intenta obrir l’economia al capital forà i potenciar l’emprenedoria no té cap sentit ofegar els impulsors amb una multiplicitat de tràmits i interacció amb administracions que acaben desencoratjant. Perquè sovint ja no és només el pesat exercici de tramitar l’excessiu paperam que es demana per a la major part de nous negocis, sinó que moltes vegades depèn de les ganes que tingui el funcionari de torn de fer-ho o no fàcil. És, per tant, una excel·lent iniciativa que s’obri una oficina d’atenció a l’empresari. L’inversor podrà tenir així un intermediari que li facilitarà tots els tràmits a l’administració que sovint estan repartits entre múltiples ministeris. Dins del nou model econòmic presentat per Martí el 2011 es recollia que s’eliminaria la burocràcia innecessària a la recerca de l’excel·lència. Un dels avantatges d’Andorra respecte a d’altres països que volen atreure inversors estrangers és que la dimensió reduïda hauria de permetre simplificar al màxim la burocràcia. L’objectiu que ara ha anunciat Josep Maria Missé és separar l’atenció al ciutadà, habitual al servei de Tràmits, de la que es proporciona als empresaris, perquè “tenen necessitats absolutament diferents”. El projecte és molt interessant sempre que es respectin els paràmetres de reduir al màxim, en papers i temps, els tràmits que s’estan obligant a fer als inversors. És complicat d’entendre que sigui la queixa envers la burocratització la que més repeteixen els empresaris quan se’ls demana per allò que no funciona. Finalment aquesta iniciativa ha d’acabar derivant en una espècie de finestra única on s’atengui els empresaris i inversors que vulguin obrir negocis. Allà s’ha de poder facilitar tota la informació així com la realització de tots els tràmits. Govern ha de ser capaç de coordinar-se perquè aquest objectiu final arribi al més aviat possible.