L'os mort i les mentides

Actualitzada 08/07/2017 a les 06:43

El Diari va treure a la llum que tots els indicis apuntaven que la versió que havia donat Naturlandia sobre la fugida de l’os i el posterior abatiment eren un muntatge. Les evidències feien gairebé impossible la teoria de l’os que fa un túnel i és capaç de suportar una descàrrega de 7.500 volts i continuar fent el forat. Per la terra gratada també era gairebé impossible que l’animal hagués passat la tanca. Amb un cable de descàrrega elèctrica a set centímetres del terra caldria fer un túnel des de distància o utilitzar elements per superar per alt la tanca. Els fets són tossuts i semblava evident que algú s’havia deixat una porta oberta per on havia sortit l’animal. Al mateix temps, també sembla evident que el guarda que va pujar després de l’avís que l’os s’havia escapat tenia moltes i millors opcions que la que va prendre d’abatre l’animal. A posteriori van intentar quadrar una història plena d’incongruències. El director del parc d’animals és el principal responsable de la fugida i d’articular la mentida i el sotsdirector el culpable d’haver abatut l’os precipitadament. Hi ha un tercer element important en el qual cal reflexionar. Govern va fer un informe en què avalava la versió de la fugida per la tanca i en què, fins i tot, va desenvolupar un seguit de recomanacions de seguretat. Afortunadament Naturlandia, amb bon criteri, va demanar informes a engi­nyeres privades, que des del primer moment es van adonar que tot allò no tenia cap sentit. El paper dels responsables d’aquest informe és, sense exagerar, lamentable, donant una imatge d’escassa professionalitat molt preocupant. La imatge de la ministra Calvó explicant allà les mancances en el sistema de seguretat sobre la base d’una història fabulada i virtualment impossible que fos certa és un cop a la credibilitat del ministeri. És d’esperar que l’executiu depuri responsabilitats pel ridícul fet. És molt possible que la unió de dues persones que s’han equivocat acabés en la idea d’inventar-se un relat per salvar-se les dues. Però no van tenir en compte que l’escenari, i cal plantejar-se si el van intentar manipular, feia inversemblants les explicacions. Els acomiadaments són el primer pas de la resolució d’aquesta trista història, però no cal oblidar que la policia encara està inves­tigant si s’han produït fets punibles penalment.