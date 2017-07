Reforma tancada

Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria no comparteixen els criteris finals per distribuir els 55 milions de les transferències però la suma de Liberals a la resta de comuns permet tancar el nou model de relacions institucionals

Una de les assignatures pendents del Govern de Demòcrates per Andorra entra a la fase de resolució per ser aprovada. L’executiu aconsegueix tancar un acord amb les noves bases de relació entre l’administració central i les comunals i queden definits després de més de vint anys nous criteris per repartir les transferències als comuns. La negociació que han mantingut Govern, les corporacions i els grups parlamentaris tanca amb discrepàncies perquè ni Andorra la Vella ni Sant Julià de Lòria comparteixen el contingut total del text. De fet, no s’han mogut del posicionament de la taula bilateral perquè no els satisfà el percentatge que es distribueix en funció del nombre d’habitants i en comparació amb el ter­ritori, en el cas de la capital, i perquè no es té en compte la xarxa de carreteres secundàries que tenen, segons el plantejament lauredià. La reforma legislativa, però, tirarà endavant. Tot i que el posicionament inicial de Martí era recollir els suports socialdemòcrates per modificar una llei que els demòcrates no poden aprovar sols perquè no sumen suficient majoria qualificada, seran finalment els vots liberals els que permetran el canvi. La formació més nombrosa a l’oposició al Consell General coincideix amb els arguments de l’executiu, amb alguna petita reserva, després de superar l’escull de la cessió de ter­renys en l’àmbit de les competències i mostrar-se en sintonia amb el repartiment de 55 milions d’euros fixats. Els parlamentaris del PS ja anuncien que no donaran suport al canvi i això representa que el treball parlamentari serà més llarg perquè els grups presentaran esmenes per intentar incidir en el redactat de la llei. La norma, però, està garantida i el calendari no hauria de desviar-se de la previsió inicial de tenir-lo en vigor aquest any. És necessari anar tancant etapes, complir promeses electorals, establir les bases d’un Estat més adaptat a la realitat actual i començar a aplicar el nou model. S’han d’evitar imprevistos pressupostaris com el d’aquest any quan la congelació de les transferències prevista per l’executiu va ser rebutjada al Consell i va obligar a incrementar la partida de diners a distribuir. El quòrum ple era difícil i és important que les posicions s’hagin atansat en un assumpte d’Estat que ha de tenir continuïtat en el temps, sigui quin sigui el partit al Govern.