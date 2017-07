L'estiu vinent

El cinquè ‘Scalada’ alçava el teló ahir en un renovat escenari a l’aparcament del Parc Central: per primer cop està situat al mig i la graderia, a banda i banda. Per a l’estiu del 2018 es negocia amb la companyia canadenca un format renovat

Actualitzada 02/07/2017 a les 06:49

Les previsions són molt optimistes i els hotelers preveuen un estiu de rècord. El primer cap de setmana del juliol n’ha estat un bon avanç, gràcies a l’estrena del nou muntatge del Cirque du Soleil i la Copa del Món de BTT, que han omplert hotels, especialment de les parròquies centrals i de les valls del nord. Unes perspectives immillorables que tenen a veure poc amb el que succeïa quan el Govern va tancar un acord amb la companyia canadenca perquè portés al Principat un muntatge exclusiu i gratuït. Llavors es constatava que la temporada d’estiu perdia interès i que el problema era especialment greu al juliol i es concloïa que era necessari buscar un atractiu potent. El Cirque va néixer com una prova però l’aposta ja arriba a la cinquena edició, la darrera del concepte Scalada. Ha significat un revulsiu però ja feia dies que s’havia anunciat que la proposta s’acabaria. Ahir el ministre de Turisme, Francesc Camp, va anunciar que això no vol dir que s’esgoti la col·laboració amb el Cirque du Soleil i que s’està negociant amb la companyia que hi torni el 2018 però amb un format renovat. L’espectacle ha esdevingut una fórmula que funciona i s’entén que es vulgui mantenir aquest lligam. La recuperació de les xifres de turistes no ha de provocar un triomfalisme erroni. L’anàlisi que s’ha de fer és el mateix que es feia en plena crisi i és que l’oferta turística del Principat necessita complements per poder ser el més competitiva possible. Andorra té un potencial natural excepcional per als amants del turisme de muntanya, segueix sent una destinació de compres i té Caldea o el romànic. Però està més que comprovat que els esdeveniments coronen aquests atractius. Ho és el Cirque com ho són les proves esportives. Per tant, s’ha de seguir treballant amb aquesta línia encara que és comprensible que el ministeri i Andorra Turisme recordin que el pressupost que tenen arriba fins on arriba. Per això és una notícia positiva que una empresa privada estigui darrere de l’arribada d’un festival de Cap Roig hivernal al país i que la mateixa companyia inverteixi en el que serà l’escenari i alhora la pista central del complex de pàdel de Santa Coloma. Sens dubte que hi ha d’haver col·laboració entre el Govern i Miguel Lao perquè projectes com el seu poden ser un clar revulsiu en l’àmbit turístic.