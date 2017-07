Els dubtes del ràfting

El comú de Sant Julià veu en el ràfting l’oportunitat d’apropar Naturlandia fins al poble i treballa amb l’objectiu d’engegar l’activitat el març de l’any vinent. Però la iniciativa planteja dubtes i FEDA encara no té cap informació

La fotografia del ministre de Turisme amb les cònsols d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany i el cònsol de Sant Julià enfilats a una barca és del poc que queda d’aquell projecte de circuit de ràfting conjunt que havia d’esdevenir un nou atractiu turístic. Les parròquies centrals no ho van acabar de veure clar i només la corporació laurediana s’ha mantingut ferma en el convenciment que és factible fer-hi un circuit al pas del Valira per la parròquia i que aquesta activitat pot significar l’anhelada fórmula per aconseguir apropar Naturlandia al poble i que el nucli pugui treure rendiment del fet de tenir el parc. La corporació treballa amb l’objectiu d’engegar les obres al riu al setembre amb la finalitat que el març del 2018 ja hi pugui haver els primers usuaris. De fet, ja està treballant amb la logística i s’han arrendat dos locals a l’avinguda Rocafort per condicionar-los com a punt de recepció per als clients i per a vestidors. Però el projecte genera dubtes. El director general de FEDA explicava ahir que no té cap informació sobre les característiques de la iniciativa i que no pot posicionar-se sobre la viabilitat. Però és primordial que la parapública digui la seva per la incidència que té la seva activitat sobre el cabal del riu. El comú no pot avançar que pensa que el ràfting podrà ser ininterromput fins a l’octubre –excepte un parell de mesos a la primavera pel desgel– sense haver parlat prèviament amb la companyia hidroelèctrica. Tampoc no ho veu clar l’exresponsable de la Federació de Canoa Caiac, que té prou coneixements i experiència sobre la matèria. Malgrat que condicionar el circuit no suposi una inversió gaire elevada, tenint en compte la situació financera del comú de Sant Julià i els antecedents la corporació hauria d’estudiar amb deteniment el projecte abans de llençar-se a una nova aventura. No suposaria cap benefici per al parc que s’organitzés una activitat lúdica sense poder programar un calendari de funcionament més o menys estable. El poble destina molts recursos a Naturlandia i sovint l’empresariat s’ha queixat del poc impacte econòmic que rep a canvi. Per tant, que es busquin fórmules perquè el parc també doni vida i activitat al nucli urbà és positiu. Però han de ser fórmules molt meditades i que generin un benefici, no que suposin un nou maldecap.